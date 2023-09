Tetikasa vaovao dia mikendry ny hampiasa ny hydrogène avy amin'ny vato ho an'ny angovo madio

Tetikasa vaovao telo taona novatsian'ny Grantham Foundation for the Protection of the Environment dia mandeha ao amin'ny CU Boulder mba hijery ny mety hisian'ny fampiasana hydrogène avy amin'ny vato mba hanomezana angovo madio maneran-tany. Ny tetikasa dia mikendry ny hanadihady ny famokarana hydrogène "geologique", izay miforona rehefa mifangaro amin'ny mineraly be vy ny rano ao anatin'ny kelin'ny tany.

Ny hydrogène géologique dia mety ho lasa loharano sarobidy ho an'ny angovo maharitra satria tsy mamoaka entona mandatsa-dranomaso izy rehefa may, ka ny rano ihany no vokatra azo avy amin'izany. Ny tanjona voalohany amin'ny tetikasa dia ny hamaritana raha azo avoaka soa aman-tsara eny ambonin'ny tany amin'ny habetsahana ampy mba hahafeno ny fitakiana angovo eran'izao tontolo izao ireo zezika hydrogène ireo.

Ny ekipa mpikaroka, ahitana manam-pahaizana avy amin'ny CU Boulder, Columbia University, Montana State University, University of Southampton, ary ny orinasa fanombohana Eden GeoPower, dia hanao andrana ao amin'ny laboratoara sy ambanin'ny tany mba hamporisihana ny tany hamokatra hydrogen bebe kokoa. Ny tanjona dia ny hamerina araka izay azo atao ny rafitra voajanahary ambanin'ny tany.

Mitombo ny fangatahana hydrogène, mandrisika ny mpahay siansa hikaroka loharano hafa ankoatra ny fomba nentim-paharazana. Asehon'ny fikarohana vao haingana fa mety hisy fitehirizana hidrôzenina ara-jeôlôjika miafina ao ambanin'ny tany, afaka mamaly ny filan'ny olombelona amin'ny solika mandritra ny taonjato maro.

Tafiditra ao anatin'ny tetikasa ny fandavahana lavaka fantsakana sy ny fanindronana rano amin'ny fiforonan'ny vato be vy mba hanombohana fanehoan-kevitra simika sy hamokatra hidrôzenina bebe kokoa. Hisy ihany koa ny fepetra horaisina amin’ny fisorohana ny fandanian’ny bakteria ny entona vao novokarina.

Eo ambany fitarihan'i Dr. Alexis Templeton, manam-pahaizana momba ny tontolo iainana ambanin'ny tany, ny ekipa mpikaroka dia hanara-maso tsara ny dingana mba hahazoana antoka fa tsy misy voka-dratsin'ny tontolo iainana tsy voahevitra. Ny tanjona dia ny hamaritana raha loharano azo antoka sy maharitra amin'ny angovo madio azo amboarina amin'ny fomba tompon'andraikitra amin'ny tontolo iainana ny hidrôzenina geologique.

Ity tetikasa ity dia mifanaraka amin'ny vinan'ny Departemantan'ny Siansa Geolojika CU Boulder mba hampiasa am-pahamendrehana ny harena voajanahary eto an-tany ary handray anjara amin'ny ho avin'ny angovo maharitra ho an'ny taranaka ho avy.

Sources:

– Fondation Grantham momba ny fiarovana ny tontolo iainana

- CU Boulder Departemantan'ny Siansa Geolojika

- Fanadihadiana ara-jeolojia amerikana