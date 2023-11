Ireo Paleontôlôgy dia nahita ny fikarohana momba ny tany: Ny toerana fandevenana tranainy indrindra

Nanao fandrosoana mahatalanjona teo amin’ny sehatry ny evolisiona olombelona ny paleontôlôgy any Afrika Atsimo. Vao haingana izy ireo no namoaka ny toerana fandevenana tranainy indrindra hita hatramin'izay, izay nanohitra ny finoana efa hatry ny ela momba ny fahaizan'ireo razambentsika fahiny. Notarihin'ny paleoanthropologista malaza Lee Berger, ekipa mpikaroka iray no nanao ny fikarohana niavaka tao amin'ny Cradle of Humankind, toerana lova maneran-tany UNESCO akaikin'i Johannesburg.

Ny toerana fandevenana dia ahitana ny sisa tavela amin'ny Homo naledi, karazana ati-doha kely heverina ho tsy mahavita fihetsika sarotra. Teo aloha dia nino matetika fa ny asa sarotra, toy ny fandevenana ny maty, dia azo atao raha tsy misy ny fivoaran'ny atidoha lehibe kokoa. Na izany aza, ireo fandevenana fahiny ireo, izay nanomboka tamin'ny 200,000 talohan'i JK fara fahakeliny, dia efa nisy porofo fantatra momba ny fandevenana Homo sapiens 100,000 taona fara-fahakeliny.

Ny fikarohana dia manasarotra ny fahatakarantsika ny fivoaran'ny olombelona amin'ny fanoroana hevitra fa tsy voafetra ho an'ny Homo sapiens na karazana manana ati-doha lehibe ny fanaon'ny maty. Homo naledi, miaraka amin'ny atidoha mitovy habe amin'ny voasary, dia manaporofo fa tsy fivoarana andalana ny lalan'ny evolisiona. Ity karazana primitif ity, izay mirefy 1.5 metatra ny haavony, dia nanana rantsantanana sy rantsan-tongotra miolikolika, tanana mitana fitaovana ary tongotra mety tsara amin'ny fandehanana.

Ny toerana fandevenana, hita ao amin'ny rafitra zohy "Rising Star", dia manome porofo fanampiny momba ny fihetsika ara-pihetseham-po sy ara-tsaina be pitsiny nasehon'i Homo naledi. Nisy lavaka niniana nohadiana, ka nilaza fa niniana nalevina ny razana. Olona dimy, fara fahakeliny, no hita tao amin'ireo lavaka miendrika oval ireo.

Ankoatra ny toerana fandevenana, dia nisy sary sokitra mitovitovy amin'ny endrika geometrika hita teo amin'ny andry lava-bato teo akaiky teo. Ireo marika ireo dia manondro fa ny Homo naledi dia mety nanao fanao an'ohatra, nanohitra ny fiheverana fa ny olombelona no namorona ny fitondrantena toy izany.

Manova ny fahatakarantsika ny fivoaran'ny olombelona ity zava-baovao nataon'i Berger sy ny ekipany ity. Manoro hevitra izy io fa ny fomba fandevenana, ny fanaovana dikany, ary na dia ny zavakanto aza dia manana tantara saro-takarina sy tsy olombelona noho ny ninoana teo aloha. Nahazo dera sy fiandrasana avy amin'ny vondrom-piarahamonina siantifika ny fikarohana ary tsy isalasalana fa hanova ny fahalalantsika momba ny razambentsika fahiny.

FAQs

F: Inona no maha-zava-dehibe ny fahitana?

A: Ny fahitana ny toerana fandevenana tranainy indrindra dia manohitra ny finoana teo aloha momba ny fahaiza-manaon'ireo razambentsika fahiny ary manome fanazavana momba ny fitondran-tena sarotra ataon'ny Homo naledi.

F: Firy taona ny fandevenana?

A: Ny fandevenana dia nanomboka tamin'ny 200,000 talohan'i JK fara fahakeliny, ka nahatonga azy ireo ho toerana fandevenana tranainy indrindra ao amin'ny firaketana hominin.

F: Karazana inona no nahitana ny sisa tavela?

A: Ny sisa tavela dia an'ny Homo naledi, karazana eo amin'ny fihaonan'ny rajako sy ny olombelona maoderina, fantatra amin'ny haben'ny atidohany sy ny endriny ara-batana miavaka.

F: Milaza ve ny fikarohana fa tsy namorona fomba fanao an'ohatra ny olombelona?

A: Eny, manohitra ny fiheverana fa ny olombelona ihany no namorona fomba fanao an'ohatra, araka ny nanehoan'i Homo naledi porofon'ny fihetsika toy izany.

F: Inona no fiantraikan'izany fahitana izany amin'ny fahatakarantsika ny fivoaran'ny olombelona?

A: Ny fikarohana dia hanova ny fahatakarantsika ny fivoaran'ny olombelona amin'ny alàlan'ny fanehoana fa ny hetsika sarotra, toy ny fanao amin'ny fandevenana, dia manana tantara saro-takarina sy tsy olombelona.