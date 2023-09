Ny Tantaran'ny Olombelona Vaovao: Ny zanak'olombelonay fahiny

By

Efa ela ny mpahay siansa no nino fa ny Homo sapiens, miaraka amin'ny eritreritsika sy ny fihetseham-pontsika be pitsiny, no hany olombelona tena nisy hatramin'izay. Na izany aza, ny fandrosoana vao haingana amin'ny teknolojia ADN dia nanosika an'io hevitra io, manondro ny tontolo iray izay nizarantsika ny planeta tamin'ny olombelona tany am-boalohany izay nitovy tamintsika. Ny Neanderthals, Denisovans, ary ny “populaon'ny matoatoa” isan-karazany dia anisan'ireo zanak'olo-mbelona fahiny izay fantatsika ankehitriny fa nisy niaraka tamintsika.

Ny fikarohana arkeolojika sy ny porofo momba ny ADN dia mampiseho fa manana fitondran-tena sarotra ireo hominina ireo ary nifandray akaiky tamin'izy ireo ny razambentsika. Noheverina fa nosoloin'ny olombelona tany am-boalohany ny vondrona hafa nefa tsy nivady, fa ny ADN kosa dia nanaporofo izany. Tamin'ny famakafakana ny ADN fahiny, ny mpahay siansa dia nahita famantarana mazava momba ny fifandimbiasana eo amin'ny Homo sapiens sy ny Neanderthals ary ny Denisovans. Misy porofo koa ny amin'ny “populaon'ny matoatoa” hafa izay namela marika fototarazo tamintsika, na dia mbola tsy hita aza ny fôsilin'izy ireo.

Azo inoana fa nitranga taoriana kelin'ny nandaozan'ny razambentsika an'i Afrika ny fifaneraserana ary nirohotra nankany Eoropa sy ny faritra atsinanana sy atsimo atsinanan'i Azia. Na dia eo aza ny fahasamihafana ara-batana, toy ny orona lehibe kokoa sy ny rantsambatana fohy kokoa amin'ny Neanderthal, ireo fanavahana ireo dia tsy natao ho toy ny sakana teo amin'ireo vondrona. Raha ny tokony ho izy, ny razambentsika dia azo inoana fa nahita ireo fahasamihafana ireo ho toy ny fahafahana hifandray, hahaliana ary mety hahasarika mihitsy aza.

Ireo zavatra hita ireo dia nanapotika ny fiheverana fa ny olombelona maoderina, indrindra fa ireo taranaka Eoropeana, no faratampony amin'ny evolisiona. Ny Neanderthal, ohatra, dia tsy ireo zohy masiaka nosaintsainin'ny besinimaro fa nanana fitondran-tena nandroso momba ny fihazana, ny fandrahoan-tsakafo, ny fampiasana fitaovana, ary ny zavakanto mihitsy aza. Ny finoana fa teo aloha, nisy zavaboary mitovy amin'ny rajako nivoatra tsikelikely ho Homo sapiens dia nolavin'ny porofo ara-pananahana sy arkeolojika ihany koa, nanohitra ny fitantarana teo aloha momba ny fivoaran'ny olombelona.

Mba hamehezana ny elanelana misy eo amin'ny fikarohana siantifika sy ny fomba fijerin'ny besinimaro, ny mpanakanto toa an'i John Gurche dia mamorona modely mitovy amin'ny olombelona fahiny ho an'ny tranombakoka. Ireo maodely ireo dia mikendry ny haneho amin'ny fomba marina tsara ny endrik'ireo havantsika olombelona fahiny, manampy antsika hijery sy hankasitraka ny fahasarotan'ny tantaran'ny olombelona iombonantsika.

Sources:

– Programa momba ny fiavian'ny olombelona Smithsonian

– The Natural History Museum any Londres

- Ny Canadian Museum of History