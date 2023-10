Ny fiantraikan'ny atmosfera eto an-tany amin'ny fikatsahana aina eo amin'izao rehetra izao

By

Amin'ny sehatry ny astrobiolojia, matetika ny mpahay siansa no mijery ny Tany ho modely amin'ny fahatakarana ny mety hisian'ny fiainana eo amin'izao rehetra izao. Mahaliana manokana ny analogues an-tany, planeta mitovy amin'ny antsika amin'ny fomba azo onenana sy ny firafitry ny atmosfera. Na izany aza, ny atmosfera eto an-tany dia nivoatra be rehefa nandeha ny fotoana, ka ilaina ny mahatakatra ny lasa mba hahitana tsara kokoa ny famantarana ny fiainana any amin'ny planeta hafa.

Ny Phanerozoic Eon, izay naharitra 500 tapitrisa taona lasa izay, dia nanana anjara toerana lehibe tamin'ny fivoaran'ny atmosfera eto an-tany sy ny fipoiran'ny karazana isan-karazany. Io vanim-potoana io dia nahitana fitomboan'ny oksizenina sy ny fivoaran'ny biby, zavamaniry an-tanety ary dinôzôra. Na izany aza, ny fomba ampiasaina amin'izao fotoana izao hitadiavana famantarana ny fiainana amin'ny exoplanets dia tsy mitantara ny fiovan'ny atmosfera eto an-tany rehefa mandeha ny fotoana.

Mba hamehezana an'io elanelana io, nisy ekipa mpikaroka avy ao amin'ny Oniversiten'i Cornell namorona simulation ny atmosfera eto an-tany nandritra ny Eon Phanerozoic. Notarihin'i Rebecca Payne sy Lisa Kaltenegger, ny ekipa dia mikendry ny hanome fitaovana handrafetana sy handikana ny fandinihana ny atmosfera exoplanet. Amin'ny fahatakarana ny firafitry ny atmosfera eto an-tany mandritra ny vanim-potoana samihafa, ny astronoma dia afaka mamantatra tsara kokoa ireo tanjona mampanantena ny fitadiavana aina.

Ny fandalinana ny exoplanets amin'izao fotoana izao dia mamindra avy amin'ny fahitana mankany amin'ny famaritana, ampian'ny teleskaopy mandroso afaka mahazo spectra mivantana avy amin'ny atmosfera exoplanet. Amin'ny alàlan'ny teknika toy ny fakana sary mivantana sy ny famakafakana spectra fampitana, ny astronoma dia afaka manangona angona manan-danja amin'ny firafitry ny atmosfera exoplanet. Ny Teleskaopy Space James Webb ho avy dia antenaina hanome fampahalalana bebe kokoa.

Na dia maro aza ny exoplanets hita sy voamarika, dia misy ny tsy fahampian'ny analoga an'ny Tany amin'ny dingana samihafa amin'ny fivoaran'ny atmosfera. Ny Phanerozoic Eon, indrindra indrindra, dia mahaliana noho ny fivoarany lehibe eo amin'ny fiainana an-tany. Amin'ny alàlan'ny fanaovana simulation ny spectra fifindran'ny atmosfera amin'ny planeta iray, ny mpikaroka dia afaka mamaritra ny firafiny sy ny fisian'ny famantarana ny fiainana.

Ny fahatakarana ny fivoaran'ny atmosfera eto an-tany dia afaka manome hevitra manan-danja hitarihana ny fikarohana ny fiainana amin'ny exoplanets. Amin'ny alàlan'ny famantarana ireo analoga an'ny Tany amin'ny dingana samihafa amin'ny fivoaran'ny atmosfera, ny mpahay siansa dia afaka manafoana ireo tanjona mety hitranga amin'ny fihazana zavamananaina ivelan'ny tany.

