Lavaka mainty hita teo amin'ny toerana akaiky ny tany

Ny fikarohana vao haingana dia nanambara ny fisian'ny lavaka mainty amin'ny halavirana akaiky indrindra amin'ny Tany. Ny Hyades Star Cluster, any amin'ny 153 taona hazavana, dia fantatra ankehitriny fa misy lavaka mainty roa na telo. Tsy toy ny zavatra hita teo aloha, ireo loaka mainty ireo dia ao anatin'ny fitambarana izay tazan'ny maso avy amin'ny lanitra somary maizina.

Ny Hyades Star Cluster dia matetika manaloka ny mpifanolobodirindrina aminy malaza kokoa, ny Pleiades. Na izany aza, ny Hyades no cluster kintana akaiky indrindra amin'ny Tany. Lavitra kokoa ny fandinihana ny loaka mainty teo aloha, ka i Gaia BH1 no tompon'ny firaketana amin'izao fotoana izao, any amin'ny 1,600 taona hazavana.

Ny fandrefesana mazava tsara ny toerana sy ny fihetsehan'ny kintan'ilay cluster no nahitana ny lavaka mainty tao amin'ny cluster Hyades. Ny modely amin'ny ordinatera dia nampiasaina mba hamerenana ny fizarana kintana manodidina ny afovoan'ny cluster, ary ny lalao tsara indrindra dia hita rehefa nisy lavaka mainty roa na telo.

Ity fandinihana ity dia misy fiantraikany lehibe amin'ny fahatakarana ny fivoaran'ny cluster kintana sy ny fandraisan'izy ireo anjara amin'ny loharanon'ny onja. Izy io koa dia manome fanazavana sarobidy momba ny fiantraikan'ny fisian'ny lavaka mainty eo amin'ny fihetsehan'ny vondron-kintana.

Ny ankamaroan'ny fikarohana ny loaka mainty dia nifantoka tamin'ny vondron'olona mivolontsôkôlà ao amin'ny Halo Milky Way, saingy ity fikarohana ity dia manondro fa ireo cluster misokatra toa ny Hyades, izay akaiky kokoa ny Tany, dia manome fahafahana mampientam-po amin'ny fandalinana fanampiny.

Ny valin'ity fanadihadiana ity dia navoaka tao amin'ny Monthly Notice of the Royal Astronomical Society.

