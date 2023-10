Ny fitomboan'ny vovoka eny amin'ny rivotra dia miteraka ahiahy momba ny fiovan'ny toetr'andro

By

Niharatsy ny habetsahan'ny vovoka eny amin'ny rivotra eran-tany tamin'ny taona 2022, araka ny filazan'ny Firenena Mikambana momba ny toetr'andro (WMO). Niantso fikarohana bebe kokoa momba ny fifandraisana misy eo amin'ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fitomboan'ny faritra mafana ny tafio-drivotra ny fikambanana. Ny fiakaran'ny vovoka dia vokatry ny fitomboan'ny etona avy any amin'ny faritra toa an'i Afrika Andrefana afovoany, Saikinosy Arabo, Plateau Iraniana, ary avaratrandrefan'i Shina.

Nanantitrantitra ny lehiben'ny WMO Petteri Taalas fa misy fiantraikany amin'ny tafio-drivotra fasika sy vovoka ny asan'ny olombelona. Ny mari-pana ambony kokoa, ny hain-tany ary ny fiakaran'ny etona dia miteraka ny hamandoan'ny tany, izay, miaraka amin'ny tsy fahampian'ny fitantanana ny tany, dia miteraka fasika sy tafio-drivotra matetika kokoa. Ny tatitra isan-taona WMO dia nandinika ny fisehoan-javatra sy ny loza ateraky ny tafio-drivotra, manasongadina ny fiantraikan'izany eo amin'ny fiarahamonina.

Ny tatitra dia nanambara fa ny salan'isa eran-tany amin'ny salan'isa isan-taona amin'ny haavon'ny vovoka amin'ny 2022 dia ambony kely noho ny tamin'ny 2021. Tamin'ny 2021, ny tarehimarika dia 13.5 micrograms isaky ny metatra toratelo, raha tamin'ny 2022, dia niakatra ho 13.8 micrograms isaky ny metatra toratelo. Ny faritr'i Bodele ao Tchad dia nandrakitra ny haavon'ny vovoka avo indrindra isan-taona, manomboka amin'ny 900 ka hatramin'ny 1,200 micrograms isaky ny metatra toratelo. Any amin'ny ila-bolantany atsimo, i Aostralia afovoany sy ny morontsiraka andrefan'i Afrika Atsimo no tena be indrindra, manomboka amin'ny 200 ka hatramin'ny 300 micrograms isaky ny metatra toratelo.

Misy fiantraikany lavitra ny tafio-drivotra, ka mahatonga ny lanitra maizina sy manimba ny kalitaon'ny rivotra. Nilaza ilay tatitra fa vovoka 2,000 XNUMX tapitrisa taonina eo ho eo no miditra eny amin’ny atmosfera isan-taona, ka misy fiantraikany amin’ny toe-karena, ny tontolo iainana, ny toetrandro ary ny toetrandro, na dia any amin’ny faritra an’arivony kilaometatra aza. Na dia mitana anjara toerana lehibe aza ny fizotran'ny zavaboary, ny faharatsian'ny rano sy ny fitantanana ny tany dia mandray anjara betsaka.

Ny bulletin dia nanasongadina tranga telo lehibe tamin'ny taona 2022, anisan'izany ny "fipoahana vovoka miavaka" avy any avaratr'i Afrika manerana an'i Espaina sy Portugal, izay nihoatra ny fitsipiky ny kalitaon'ny rivotra ao amin'ny Vondrona Eoropeana. Nisy tafio-drivotra mahery vaika hafa nitranga tany Afovoany Atsinanana, ka nampihena ny fahitana manerana ny faritra. Fanampin'izany, nisy tafio-drivotra vovoka tany amin'ny faritra atsinanan'i Etazonia nisy fiantraikany tamin'ny asa fambolena.

Nanantitrantitra ny maha zava-dehibe ny fiatrehana ny fiantraikan'ny tafio-drivotra fasika sy vovoka amin'ny fahasalamana, ny fitaterana ary ny fambolena i Taalas. Nitaky fikarohana bebe kokoa momba ny fifandraisana misy eo amin'ny tafio-drivotra sy ny fiovan'ny toetr'andro ity bulletin ity, satria mbola tsy voazaha amin'ny ankapobeny io faritra io. Ny WMO dia mikendry ny hametraka rafitra fampitandremana mialoha ny loza amin'ny toetr'andro maneran-tany ao anatin'ny efa-taona mba hanalefahana ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetr'andro, anisan'izany ny tafio-drivotra.