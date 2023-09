Nipoitra indray ny feo mampatahotra avy amin'ny loza Apollo 1

By

Ny loza Apollo 1, izay nitranga tamin'ny 27 Janoary 1967, dia mbola iray amin'ireo loza mahatsiravina indrindra teo amin'ny tantaran'ny fitrandrahana habakabaka. Nandritra ny fanazaran-tena mahazatra, dia nisy afo nipoaka tao amin'ny kapsilan'ny habakabaka Apollo 1, ka nahafatesana mpanamory sambon-danitra telo: Virgil I. 'Gus' Grissom, Edward H. White, ary Roger B. Chaffee. Vao tsy ela akory izay, nipoitra indray ny horonam-peo mirakitra ireo fotoana mampahatahotra nitarika ny loza, izay nanome hazavana vaovao momba ilay zava-nitranga mampalahelo.

Voalaza fa naneho ny ahiahiny momba ny famolavolana sy ny fiarovana ny sambon-danitra i Grissom talohan'ny zava-nitranga. Talohan'ny nipoiran'ny afo dia naka sary ny ekipa izay toa niondrika nivavaka. Ny feon'i Chaffee dia re amin'ny feo mihiaka hoe: "Misy afo ao amin'ny kabine. Andao hivoaka. Mirehitra izahay.” Ny kiakiaka noho ny fanaintainana manaraka dia mampiseho mazava tsara ny horohoro natrehiny.

Inoana fa teo ambanin’ny seza iray no niantombohan’ny afo, ka nanasarotra ny fandosiran’ireo mpanamory sambon-danitra ny foy tsy misy rivotra sady voahidy mafy. Na dia teo aza ny ezak'izy ireo sy ny ezaka feno herim-pon'ny ekipan'ny tany hanokatra ny foy, ny setroka matevina sy ny hafanana mahery dia tsy nahavonjy ny ekipa ara-potoana.

Teo afovoan’ny Ady Mangatsiaka no nitrangan’io zava-nitranga nandravarava io, ary na i Moskoa, ilay mpifanandrina amin’i Etazonia aza, dia naneho alahelo lalina noho ilay loza. Mampalahelo fa tsy io ihany no lozam-pifamoivoizana nitranga tamin'ity vanim-potoanan'ny taona ity. Taona maro taty aoriana, samy nitranga tamin'ny Janoary sy Febroary ny sambon-danitra Challenger sy ny lozam-pifamoivoizana any Columbia, izay namoizana ain'ireo mpanamory sahy kokoa.

Ho fahatsiarovana ireo mpanamory sambon-danitra namoy ny ainy teo am-panatanterahana ny adidiny, nanao lanonana fanao isan-taona ny NASA. Tamin'ny taona 2021, ny Kennedy Space Center any Florida dia nanolotra fanomezam-boninahitra vaovao ho an'ny iraka Apollo 1 tao amin'ny trano fandraisam-bahiny, manome voninahitra ny herim-po sy ny sorona nataon'ireo mahery fo lavo ireo.

