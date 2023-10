Ilay Takin Mahavariana: Karazana Bovid tokana

Ny takin, fantatra amin'ny anarana hoe Budorcas taxicolor, dia karazana bovid mahavariana sy miavaka. Misy karazana takin efatra: takin Bhutan (B. taxicolor whitei), takin volamena (B. taxicolor bedfordi), Mishmi takin (B. taxicolor taxicolor), ary takin Sichuan (B. taxicolor tibetana). Ireo zavaboary ireo dia mipetraka any amin'ny faritra alpine sy lohasaha misy ala any Azia, manerana an'i Bhutan, Myanmar, avaratr'i India, afovoany sy atsimon'i Shina, ary Tibet.

Ny sakafon'ny takin dia ahitana zava-maniry azo amin'ny vanin-taona, toy ny ravin-kazo sy kirihitra. Mandany ahitra sy ravinkazo ary rantsankazo malemilemy koa izy ireo rehefa ririnina rehefa tsy ampy ny sakafo tiany. Ny takins dia manana endrika ara-batana miavaka mitovy amin'ny lakroa eo amin'ny omby sy osy ary ondry. Manana orona mitovitovy amin'ny moose izy ireo ary fohy sy fehizoro ny tongony, izay manohana ny vatany lehibe sy mavesatra.

Samy manana tandroka toy ny wildebeest ny takin lahy sy vavy izay mivoaka avy eo amin'ny tampon-dohany ary miolikolika miakatra. Ny volon'izy ireo dia manomboka amin'ny volondavenona ka hatramin'ny mena na sôkôla, arakaraka ny karazana. Tsara homarihina fa ny takin volamena dia manana hodiny miloko volamena miavaka, izay mety ho nahatonga ny volon'ondry volamenan'ny angano grika.

Mitety ny toeram-ponenany be tendrombohitra i Takins amin'ny alalan'ny kitrony nizarazara manokana, ahafahany mamakivaky faritra mideza sy be vato. Amin'ny vanin-taona mafana, mamorona andiana olona hatramin'ny 300 izy ireo mba hivady sy hahazoana sakafo be dia be. Nandritra ny ririnina anefa, dia nizarazara ho vondrona kely kokoa ireo andian’omby, izay ahitana biby 15 ka hatramin’ny 30 eo ho eo. Ny takin lahy dia mazàna irery afa-tsy amin'ny vanim-potoanan'ny fiompiana.

Ny lahy dia manamarika ny fanjakazany amin'ny famafazana urine amin'ny tongony, ny tratrany ary ny tarehiny, ka mamorona famantarana olfactory ho an'ny takins hafa. Na dia vitsy mpiremby voajanahary aza ny takin, ny leoparda lanezy dia mety mihaza zanak'omby, ary ny biby mpiremby toy ny leoparda, tigra, amboadia, ary bera mainty Aziatika dia mikendry olon-dehibe indraindray. Mampiasa feo mikohaka i Takins mba hampitandremana ny andian'omby rehefa mahatsapa loza izy ireo, ka manosika ny hafa handositra any anaty kirihitra ary hiafina.

Indrisy anefa fa ireo zana-karazan'ny takin rehetra dia heverin'ny International Union for Conservation of Nature (IUCN) ho marefo. Ny fikarohana vao haingana dia manondro fa mety ho kely kokoa noho ny novinavinaina teo aloha ny isan'izy ireo, izay manondro fa mety ho tandindomin-doza kokoa noho ny noheverina tany am-boalohany izy ireo.

