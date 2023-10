Ny mpikaroka dia mamolavola nanopartikely magnetika hanadiovana ny loton'ny hydrocarbon ao anaty rano

Ho fanampin'ny fandraisana anjara amin'ny krizy amin'ny toetr'andro amin'ny alàlan'ny famoahana entona mandatsa-dranomaso, ny fampiasana betsaka ny hydrocarbons, izay singa fototra amin'ny solika fôsily, dia miteraka fanamby lehibe momba ny tontolo iainana. Ny hydrocarbons no kilasin'ny loto organika betsaka indrindra eto an-tany ary hita ao amin'ny menaka maloto, fampiasa matetika ho solika amin'ny fitaterana sy fanafanana, ary koa amin'ny fitaovana plastika.

Na dia eo aza ny fitomboan'ny fahatsiarovan-tena momba ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro, ny toekarena manerantany dia mbola miantehitra mafy amin'ny solika fôsily. Araka ny gazety iray vao haingana navoaka tao amin'ny Advanced Science, dia mahatratra an'arivony tapitrisa taonina ny famokarana eran'izao tontolo izao amin'ny solika sy ny entona voajanahary, izay manampy amin'ny famoahana entona mampidi-doza be dia be. Ankoatra ny fiantraikan'ny tontolo iainana malaza, niteraka ahiahy ny fisian'ny fandotoana microplastic avy amin'ny hydrocarbons. Ny microplastics dia hita any amin'ny faritra lavitra toa ny Arktika, ary na dia any amin'ny rahona aza.

Mitaky vahaolana mahomby ny fiatrehana ity olana maika amin'ny fandotoana plastika sy ny fandotoana hydrocarbon ao anaty rano ity. Na dia eo aza ny ezaka atao mba hialana amin'ny solika fôsily sy hikaroka safidy hafa amin'ny vokatra plastika, dia ilaina ny fomba azo antoka hanesorana ny hydrocarbon amin'ny rano. Ny fomba ankehitriny, toy ny skimming sy ny flocculation, dia afaka manala sombin-javatra lehibe kokoa amin'ny microplastics, ka mamela ny potikely kely tsy hisy fiantraikany.

Mba hamahana ity olana ity, ny ekipan'ny mpikaroka notarihin'i Marcus Halik ao amin'ny Friedrich-Alexander-Universität dia namolavola fomba fanarenana manerantany amin'ny alàlan'ny superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs). Ireo nanopartikely ireo dia manana haben'ny 10 nm eo ho eo ary manana velaran-tany mavitrika lehibe. Ny fananana superparamagnetism an'ny SPIONs dia ahafahan'izy ireo manangona mora foana amin'ny alàlan'ny andriamby ivelany.

Nasehon'ny mpikaroka ny fahombiazan'ny teknolojia fanadiovana rano andriamby amin'ny alàlan'ny fanesorana ny hydrocarbon isan-karazany, anisan'izany ny menaka sy ny poti-mikroplastika, avy amin'ny santionany rano samihafa. Ny SPION dia hita fa azo averina ary azo ampiasaina imbetsaka. Mahaliana fa taorian'ny tsingerin'ny fanarenana indray, ny fifangaroan'ny poti-by sy ny fako plastika dia mbola nampiseho toetra mitroka menaka, mihoatra ny SPION madio fotsiny.

Na dia mbola misy ihany aza ny fanamby tsy maintsy resena, toy ny fitadiavana vahaolana amin'ny fanodinana ireo hydrocarbon voaangona, ny ekipa dia mino fa ny asany dia hanampy amin'ny fisorohana ny fidiran'ny microplastika sy ny loto organika any an-dranomasina sy loharano hafa. Izy ireo koa dia miasa amin'ny fanitarana ny isan'ny loto azon'ny SPION lasibatra, anisan'izany ny loto tsy organika. Ilaina ny fampandrosoana bebe kokoa ny prototype magnetic separator sy ny fanohanana ara-bola hanatanterahana ireo fandrosoana ireo.

Ity fomba fiasa vaovao amin'ny alàlan'ny nanopartikely magnetika ity dia manome fahafahana mampanantena hamahana ny olana manerantany momba ny fandotoana hydrocarbon amin'ny rano. Amin'ny alàlan'ny famolavolana fomba mahomby hanesorana sy hanodina ny hydrocarbon, dia afaka manamaivana ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana isika ary mandroso mankany amin'ny hoavy maharitra kokoa.

Reference: Marcus Halik, et al., Fomba iray maharitra amin'ny fanesorana ireo hydrocarbons feno ranon-javatra sy mafy orina amin'ny rano misy ny fiakarana sy ny fanodinana, Siansa mandroso (2023). DOI: 10.1002/advs.202302495