Ny Anjerimanontolon'ny Teknolojia Swinburne dia manitatra ny fiaraha-miasa ara-tsiansa miaraka amin'ny Keck Observatory

By

Ny Anjerimanontolon'ny Teknolojia Swinburne dia nanao tantara tamin'ny nahatongavany ho fikambanana tsy amerikana voalohany nanatevin-daharana ny WM Keck Observatory ao Hawai'i ho mpiara-miasa ara-tsiansa. Ity fiaraha-miombon'antoka fototra ity dia hahasoa ny mpikaroka Swinburne, hampitombo avo roa heny ny isan'ny alina mandinika ary hanome azy ireo feo amin'ny fametrahana ny laharam-pahamehana amin'ny siansa sy ny teknolojian'ny Observatory. Ankoatr'izay, ahafahan'i Swinburne hampitombo ny fahaizany amin'ny teknolojia avo lenta amin'ny alàlan'ny tetikasa fampivoarana fitaovana sy rindrambaiko vaovao.

Ny fiaraha-miasa amin'ny Keck Observatory dia miorina amin'ny fiaraha-miasa maharitra 15 taona nataon'i Swinburne niaraka tamin'i Caltech, izay niteraka zava-bita ara-tsiansa miavaka. Ny mpikaroka Swinburne dia nanao fandraisan'anjara lehibe toy ny fanehoana ny fiasan'ny proto-galaxies amin'ny alàlan'ny teleskaopy cosmic, ny famoahana ny fahalotoan'ny habakabaka vokatry ny fahaterahan'ny kintana vaovao, ary ny fahitana fôsily avy amin'ny Big Bang miaraka amin'ny fanampian'ny teleskaopy goavambe.

Ekena ho an'ny fikarohana momba ny astronomia sy ny astrofizika maneran-tany, i Swinburne dia lohalaharana amin'ny sehatry ny habaka sy aerospace mitombo haingana, izay tombanana ho tombanana amin'ny $ 1.1 trillion amin'ny taona 2040. Nampiasa ny tranony faran'izay bitika, ny astronoma Swinburne dia nanao mpisava lalana lavitra. fampandehanana ny teleskaopy, mifehy azy ireo avy amin'ny efitrano fanaraha-maso mihoatra ny 9000 kilometatra miala, noho ny fanomezana malala-tanana avy amin'ny tahirim-bola charity Eric Ormond Baker.

Ity fiaraha-miasa ara-tsiansa vaovao miaraka amin'ny Keck Observatory ity dia vonona ny hanatsara ny toeran'i Swinburne sy ny fitaomana amin'ny fitarihana ireo ezaka ara-tsiansa misy fiantraikany lehibe amin'ny folo taona ho avy. Ny filoha lefitry ny Swinburne sy ny filoha, Profesora Pascale Quester, dia naneho ny fientanentanany, ary nilaza hoe: "Ity fifanarahana manan-tantara ity dia hanampy amin'ny fiarovana ny hoavin'i Aostralia amin'ny maha-mpitarika eran-tany amin'ny astronomia sy ny teknolojian'ny habakabaka."

Miaraka amin'ny fidirana miitatra amin'ny fijerena alina, ireo astronoma ao Swinburne dia handray ny andraikitry ny mpitarika amin'ny fandaharan'asa siansa misy fiantraikany lehibe. Miara-miasa amin'ireo andrim-panjakana manan-kaja sy mpahay siansa malaza avy ao amin'ny Caltech, University of California, NASA, University of Hawai'i, sy ny sisa, izy ireo no hitarika ny fikarohana momba ny tontolo siantifika rahampitso.

Nanampy ny Tale vonjimaika Keck Observatory Rich Matsuda hoe: “Faly izahay mandray ny Swinburne University of Technology ho mpiara-miasa siantifika. Ny soatoavina, ny fahitany ary ny fanoloran-tenany amin'ny fanompoana ny vondrom-piarahamonina astronomia maneran-tany dia mifanaraka akaiky amin'ny iraka ataontsika. Miaraka dia manantena ny hanomboka amin'ny fikatsahana mampientam-po izahay hamoaka fahalalana fototra momba izao rehetra izao izay mbola tsy hita. "

Ny Masoivohon'i Etazonia any Aostralia, Andriamatoa Caroline Kennedy, dia nidera ny fiaraha-miasa vaovao tamin'ny hafatra an-tsary, niaiky ny fiaraha-miasa maharitra eo amin'i Aostralia sy Etazonia eo amin'ny sehatry ny fikarohana habakabaka. Naneho ny fanantenany ny amin'ireo zava-baovao hivoaka avy amin'ity fiaraha-miasa miavaka ity izy.

FAQs

1. Inona no dikan'ny Swinburne University of Technology miditra ao amin'ny Keck Observatory?

Swinburne University of Technology no lasa fikambanana voalohany ivelan'i Etazonia niditra tao amin'ny WM Keck Observatory ho mpiara-miasa ara-tsiansa. Ity fiaraha-miasa ity dia tsy vitan'ny hoe mampitombo avo roa heny ny isan'ny fandinihana alina ho an'ny mpikaroka Swinburne fa manome azy ireo ny heviny amin'ny famaritana ny laharam-pahamehana amin'ny siansa sy ny teknolojian'ny Observatory.

2. Inona avy ireo zava-bita ara-tsiansa nataon’ireo mpikaroka Swinburne teo amin’ny sehatry ny astronomia sy ny astrofizika?

Ny mpikaroka Swinburne dia nanao fandraisan'anjara miavaka ho an'ny saha, anisan'izany ny fampahafantarana ny fiasan'ny proto-galaxies, ny famantarana ny fahalotoan'ny habakabaka vokatry ny kintana vao niforona, ary ny fahitana fôsily avy amin'ny Big Bang.

3. Ahoana no hahasoa an'i Swinburne sy ny hoavin'ny astronomia sy ny teknolojian'ny habakabaka any Aostralia?

Ny fiaraha-miasa amin'ny Keck Observatory dia hanatsara ny fahafahan'i Swinburne hitarika fandaharan'asa siantifika misy fiantraikany. Ity fiaraha-miasa ity dia hiantoka ny toeran'i Aostralia amin'ny maha-mpitarika eran'izao tontolo izao amin'ny astronomia sy ny teknolojian'ny habakabaka, izay mandray anjara amin'ny fitomboan'ny sehatry ny habakabaka sy ny aerospace ao amin'ny firenena, izay tombanana ho 1.1 tapitrisa dolara amerikana amin'ny 2040.

4. Ahoana no fomba fiasan'ny astronoma Swinburne amin'ny teleskaopy?

Ny astronoma Swinburne dia nanamboatra efitrano fanaraha-maso mihoatra ny 9000 kilometatra miala ny observatory, ahafahan'izy ireo miasa lavitra ny teleskaopy.

5. Iza koa no mandray anjara amin'ity fiaraha-miasa ity?

Ireo mpikaroka Swinburne dia hiara-hiasa amin'ireo mpahay siansa sy andrim-panjakana manan-kaja toa ny Caltech, University of California, NASA, University of Hawai'i, ary ny hafa hitarika ny taranaka manaraka amin'ny fikarohana lehibe eo amin'ny sehatry ny astronomia sy ny astrofizika.