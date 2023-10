Hitan'ny mpikaroka ny fitoviana eo amin'ny fipoahan'ny onjam-peo haingana sy ny horohoron-tany

By

Ny mpikaroka ao amin'ny Anjerimanontolon'i Tokyo dia nahita fitoviana miavaka eo amin'ny fihetsika statistika amin'ny famerimberenana ny fipoahana radio haingana (FRB) sy ny horohoron-tany. Ny FRB dia onjam-peo mahery vaika izay avy any ivelan'ny vahindanitra misy antsika ary matetika maharitra milisegondra vitsivitsy. Hitan’ny astronoma koa anefa ny fipoahana avo arivo heny noho izany.

Ny fanadihadiana notontosain'ny astrofizika Tomonori Totani sy Yuya Tsuzuki avy ao amin'ny Oniversiten'i Tokyo dia nanadihady angon-drakitra 7000 fipoahana avy amin'ny loharano FRB telo miverimberina. Ny angon-drakitra dia nangonina tamin'ny alàlan'ny teleskaopy toy ny Observatoire Arecibo any Puerto Rico sy ny Teleskaopy Spherical Aperture 20121102 metatra any atsimo andrefan'i Shina. Ny iray amin'ireo loharano, FRBXNUMXA, dia mihoatra ny telo lavitrisa taona hazavàna ary izy no mpamerina FRB voalohany hita.

Hitan'ny mpikaroka fa ny fotoana nahatongavan'ny fipoahana avy amin'ny FRB20121102A dia naneho fifandraisana avo lenta, miaraka amin'ny fipoahana maro tonga tao anatin'ny segondra iray. Ity fifandraisana ity dia nanjavona nandritra ny vanim-potoana lava kokoa, miaraka amin'ny fipoahana misaraka amin'ny segondra iray izay tonga kisendrasendra. Ny fitondran-tena dia mitovy amin'ny fomba ateraky ny horohorontany faharoa taorian'ny horohorontany, saingy lasa tsy azo vinaniana rehefa mandalo ny fizaran'ny horohorontany.

Fanampin'izay, hitan'ny mpikaroka fa ny tahan'ny “hovitrovitra” avy amin'ny FRB dia manaraka ny lalàna Omori-Utsu, izay mampiavaka ny fisian'ny horohorontany aorian'ny tany eto an-tany. Hitan'izy ireo fa ny fipoahana tsirairay dia manana vintana 10-50% hamokatra horohorontany aorian'izay, arakaraka ny loharano. Mahavariana fa tsy miova ny mety ho toe-javatra na dia nitombo tampoka aza ny hetsika FRB tamin'ny fizarana iray.

Na dia misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny FRB sy ny horohoron-tany aza - ny tanjaky ny FRB mifandraika amin'ny fotoana dia tsy mifamatotra tanteraka - ny mpikaroka dia manondro io tsy fitovian-kevitra io amin'ny fetran'ny dinamika voafetra amin'ny angona FRB raha oharina amin'ny horohoron-tany.

Ireo valim-pikarohana ireo dia miorina amin'ny fikarohana teo aloha avy amin'ny astronoma any Shina tamin'ny taona 2018, izay naneho fa ny fitsinjarana angovo an'ny FRB dia azo faritana amin'ny alàlan'ny lalàna momba ny horohorontany Gutenberg-Richter.

Ny fikarohana dia manokatra lalana ho an'ny fikarohana bebe kokoa momba ny fananan'ny zavatra nokleary amin'ny kintana neutron, izay afaka manome fanazavana momba ny niandohan'ny FRBs. Navoaka tao amin'ny Monthly Notice of the Royal Astronomical Society ny fianarana.

