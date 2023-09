Ny lavaka mainty supermassive dia mamahana haingana kokoa noho ny noheverina, araka ny fikarohana

famintinana:

Ny ekipan'ny mpahay siansa dia nahita fa ny lavaka mainty lehibe dia mety manana "serivisy fanaterana" tsy fantatra taloha izay manome azy ireo entona sy vovoka hohanina amin'ny tahan'ny haingana kokoa noho ny ninoana teo aloha. Ireo valim-pikarohana ireo dia afaka manome fanazavana momba ny fomba andanian'ireo titans cosmic ireo fitaovana manodidina sy ny fiantraikany amin'ny fivoaran'ny vahindanitra. Ny fikarohana, mifototra amin'ny simulation 3D avo lenta, dia nanambara fa ny lavaka mainty dia afaka mandany entona sy vovoka ao anatin'ny volana vitsivitsy, fa tsy an-jatony na an'arivony taona. Ity dingana famahanana haingana ity dia mety hanazava ny fiovaovan'ny toetr'andro hita ao amin'ny quasar sasany, izay ivon'ny vahindanitra mavitrika. Nasehon'ny simulations ihany koa fa ny ampahany anatiny amin'ny kapila accretion, izay niavian'ny ankamaroan'ny hazavan'ny quasar, dia rava ary avy eo dia feno, izay manondro tontolo iainana mikorontana kokoa. Fanampin'izany, mety tsy marina ny fampifanarahana ny kapila accretion amin'ny fihodinan'ny lavaka mainty, izay noheverin'ny mpahay siansa teo aloha, ka mahatonga ny fahatakarana indray ny fizotran'ny famahanana ny lavaka mainty supermassive.

Ny lavaka mainty be dia be, izay manana be dia be an-tapitrisany na an'arivony tapitrisa noho ny an'ny masoandro, dia mipetraka any amin'ny foiben'ny ankamaroan'ny vahindanitra. Rehefa voahodidin'ny kapila mitongilana vita amin'ny entona sy vovoka izy ireo, dia manome hery ny quasars, ireo ivon'ny vahindanitra mavitrika. Ny dinamika amin'ny famahanana lavaka mainty dia fanontaniana fototra amin'ny fizika accretion disk, satria ny fahatakarana ny fomba hahatongavan'ny entona ao amin'ny lavaka mainty dia hanome fanazavana momba ny faharetana sy ny famirapiratry ny kapila. Ny simulation avo lenta amin'ny fampiasana ny Supercomputer Summit dia nanambara fa ny fanodinkodinana sy rovitra ny kapila accretion vokatry ny fihodinan'ny lavaka mainty dia miteraka ny fisarahana ny kapila ho “subdisks” anatiny sy ivelany. Ny lavaka mainty dia manomboka ny sakafony amin'ny fandalovany ny entona sy ny vovoka ao amin'ny kapila anatiny, fa ny zavatra avy amin'ny kapila ivelany kosa mameno ny banga tavela. Ity dingan'ny fihinanana, famenoana ary fihinanana indray ity dia mety hitranga mandritra ny volana maromaro, izay mitarika ho amin'ny tahan'ny famahanana haingana kokoa noho ny tombanana teo aloha.

Ny simulation an'ny ekipa koa dia manohitra ny fiheverana fa mifanaraka amin'ny fihodinan'ny lavaka mainty ny kapila accretion. Ny entona mamelona ireo loaka mainty ireo dia tsy voatery mahafantatra ny fihodinan'ny lavaka mainty, izay mitarika ho amin'ny tontolo mikorontana sy mikorontana kokoa. Ny fiantraikan'ny Lense-Thirring dia mitana anjara toerana lehibe amin'ity dingana ity, ka mahatonga ny kapila mihozongozona ary ny faritra anatiny hihodina haingana kokoa. Miteraka fifandonana eo amin'ny entona avy amin'ny faritra samihafa ny fikorontanan'ny rafitra kapila, ka mahatonga ny fitaovana hanakaiky kokoa ny lavaka mainty ary amin'ny farany dia mampisaraka ny kapila. Ny kapila anatiny sy ivelany avy eo dia mivoatra misaraka ary mamorona fihozongozonana samihafa, mitovy amin'ny peratra gyroscope fa tsy takelaka mihodina.

Mety hisy fiantraikany amin'ny fahatakarana ny fivoaran'ny vahindanitra sy ny fihetsiky ny quasars ireo hevi-baovao momba ny tahan'ny famahanana lavaka mainty sy ny fihetsehan'ny kapila accretion ireo. Manohitra ny modely teo aloha izy ireo ary manasongadina ny ilana fikarohana sy fandinihana bebe kokoa mba hahatakarana tanteraka ireo dingana sarotra mitranga manodidina ny lavaka mainty supermassive eo amin'izao rehetra izao.

Sources:

- Amerikanina siantifika - "Ny lavaka mainty supermassive dia mpampijaly matavy be"

- Anjerimanontolon'i Northwestern - "Ny lavaka mainty supermassive dia tosika toy izany amin'ny fotoam-pisakafoanana"