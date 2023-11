Hevitra vaovao momba ny Dihy Mahavariana an'ny Masoandro miaraka amin'ny Masoandro

By

Ny tanamasoandro dia nahasarika antsika nandritra ny taonjato maro, noho ny fahaizany miavaka manara-maso ny masoandro manomboka amin’ny maraina ka hatramin’ny hariva. Ity fihetsika ity, fantatra amin'ny anarana hoe heliotropisme, dia loharanon'ny fientanam-po hatry ny ela, saingy ny siansa fototra ao ambadik'izany dia mijanona ho sarotra. Na izany aza, ny fanadihadiana natao tamin'ny Stacey Harmer sy ny ekipany ao amin'ny University of California Davis dia nanomboka namaha ny fahasarotan'ity tranga ity.

Nandritra ny taona maro, ny mpikaroka dia nino fa ny tanamasoandro dia nifindra nankany amin'ny loharanom-pahazavana amin'ny alàlan'ny lalan'ny valinteny miankina amin'ny hazavana antsoina hoe valin'ny phototropic. Ity fomba fiasa ity dia ahitana ny fahitana ny hazavana manga amin'ny alàlan'ny proteinina antsoina hoe phototropins, izay avy eo dia mandrisika ny fiondrika ny tendron'ny tanamasoandro mitombo mankany amin'ny hazavana. Noheverina fa izy io no nitarika ny heliotropisme voalohany.

Na izany aza, hitan'i Harmer sy ny mpiara-miasa aminy fa tsy dia tsotra loatra ilay tantara. Tamin'ny fampitahana ny fomba fiasan'ny fototarazo ao amin'ny tanamasoandro eo ambanin'ny fepetra laboratoara voafehy amin'ireo ao amin'ny tontolo voajanahary, dia hitan'izy ireo fa ampahany kely amin'ny fototarazo tompon'andraikitra amin'ny fiondrika fototropika no naneho fiovana lehibe ho setrin'ny fihetsiky ny masoandro.

Tsy nampoizina, ny mpikaroka koa dia namoaka ny fampahavitrihana ny hazavana-famaliana rafitra hafa, indrindra fa ny alokaloka rafitra. Ity rafitra ity dia mahita hazavana mena lavitra izay matetika hita any amin'ny faritra misy alokaloka ary hita fa mavitrika eo amin'ny ilany andrefana amin'ny tahon'ny tanamasoandro mandritra ny vao maraina raha mbola any atsinanana ny masoandro. Ity fanambarana ity dia nanazava ny fomba fiasa be pitsiny ao ambadiky ny hetsiky ny tanamasoandro.

Fanampin'izany, ny fanadihadiana dia nanambara fa ny tanamasoandro dia mbola afaka manara-maso ny masoandro na dia tsy eo aza ny jiro iray na maromaro. Izany dia manondro fa ny rafitra maro no miara-miasa mba hiantohana ny valin'ny heliotropika, manome harato fiarovana hitarihana ny tanamasoandro amin'ny dihy isan'andro miaraka amin'ny masoandro.

"Ny fikarohanay dia manohitra ny fiheverana teo aloha momba ny fitondran-tena sy ny fampifanarahana ny zavamaniry," hoy i Harmer. "Ny fahaizan'ny tanamasoandro mampiasa lalan'ny molekiola samihafa mba hanombohana sy hitazonana ny fihetsik'izy ireo amin'ny fanaraha-maso dia manasongadina ny fahasarotana miavaka amin'ity dingana ity."

Ity fikarohana ity dia tsy vitan'ny hoe mampitombo ny fahatakarantsika ny tranga voajanahary voamarika tsara fa manokatra lalana vaovao amin'ny fikarohana momba ny biolojian'ny zavamaniry. Ny fandalinana, navoaka tao amin'ny PLOS Biology, dia manome lalana ho an'ny fanadihadiana bebe kokoa momba ny tontolon'ny tanamasoandro mahavariana sy ny fifandraisany miavaka amin'ny tara-masoandro.

FAQ:

F: Inona no atao hoe heliotropisme?

A: Heliotropisme dia fihetsika asehon'ny tanamasoandro mba hanaraha-maso ny fihetsehan'ny masoandro avy any atsinanana mankany andrefana mandritra ny andro.

F: Inona ny valin'ny phototropic?

A: Ny valin'ny fototropika dia lalana miankina amin'ny hazavana ao amin'ny zavamaniry, ateraky ny fahitana hazavana manga, izay mahatonga ny fiondrehan'ny zavamaniry mankany amin'ny loharano.

F: Inona no rafitra fisorohana alokaloka?

A: Ny rafitra fisorohana ny alokaloka dia rafitra mamaly hazavana amin'ny zavamaniry izay mahita hazavana mena lavitra, matetika hita any amin'ny faritra misy alokaloka, ary miteraka valin-kafatra manokana.

F: Ahoana no ahafahan'ny tanamasoandro manara-maso ny masoandro na dia tsy eo aza ny jiro?

A: Ny fanadihadiana dia manoro hevitra fa ny tanamasoandro dia miantehitra amin'ny rafitra maro mba hiantohana ny valin'ny heliotropika, mamela azy ireo hanara-maso ny masoandro na dia tsy misy trigger hazavana iray na maromaro aza.