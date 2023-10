Hevitra vaovao momba ny fampielezana onja Actin: Famoahana ny mekanika ao ambadiky ny hetsika sela

By

Ny filamenta actin dia manana anjara toerana lehibe amin'ny cytoskeleton'ny sela eukaryotic, izay misy fiantraikany amin'ny endriky ny sela, ny polarity ary ny hetsika. Ny fikarohana vao haingana dia nahatsikaritra fomba fijery mahavariana momba ny trangan-javatra misy ny "onja actin" - ny dinamika toy ny onja amin'ny filamenta aktin izay miparitaka ao anatin'ny sela - manazava ny rafitra sy ny rafitra ao ambadiky ny hetsika sela.

Teo aloha dia fantatra fa ny onjan'ny actin dia miseho amin'ny karazana sela isan-karazany ary tafiditra amin'ny dingana toy ny fifindran'ny sela, adhesion, cytokinesis, ary neurogenesis. Na izany aza, mbola tsy fantatra ny tena fomba fampielezan'ireo onja ireo.

Ekipa mpikaroka iray notarihin'i Günther Gerisch sy Marion Jasnin ao amin'ny Max Planck Institute of Biochemistry any Martinsried, Alemaina, dia nampiasa teknika fakan-tsary mandroso handinihana ny fampielezana ny onjan'ny actin ao amin'ny sela Dictyostelium. Tamin'ny alàlan'ny tomography cryo-electron in situ sy ny fanomanana santionan'ny taratra ion mifantoka amin'ny cryo, ny ekipa dia nahazo sary 3D avo lenta momba ny proteinina actin ao amin'ny tontolo misy azy ireo.

Hitan'izy ireo fa ny onjan'ny actin dia miparitaka amin'ny alàlan'ny mekanika misy ny polymerization actin atosiky ny proteinina antsoina hoe complex Arp2/3. Ity polymerization ity dia mitarika amin'ny sampana filamenta vaovao amin'ny efa misy. Ny zava-dehibe indrindra, ny mpikaroka dia nahatsikaritra fa ny nucleation filament, fa tsy ny elongation, dia toa ny mekanika voalohany mitondra ny onja.

Fanampin'izay, tamin'ny fandinihana ny fandaminana ny sampana actin sy ny fifandraisany amin'ny fonon'ny sela mipetaka amin'ny substrate izay ielezan'ny onja, dia hitan'ny ekipa fa ny complex Arp2/3 dia mankasitraka ny nucleation filament mankany amin'ny membrane. Ny filamenta reny dia mitombo mifanandrify amin'ny membrane, fa ny filamentan'ny zanakavavy kosa miatrika ny membrane.

Ireo fandinihana ireo dia nitarika ho amin'ny fanolorana fomba fiasa vaovao ho an'ny fivoaran'ny onja. Ny polymerization actin dia mamporisika ny membrane amin'ny alàlan'ny anton-javatra toy ny VASP, izay miara-miasa amin'ny complex Arp2/3 hamokatra ireo filamenta avy amin'ny sampana. Rehefa mihamitombo ny onja, dia miforona ireo taranaka vaovao misy filamenta sy filaharana mitovy amin'ny lay, izay mandray anjara amin'ny fivoaran'ny tambajotra actin.

Ireo valim-pikarohana ireo dia manome fomba fijery manan-danja amin'ny dingana sarotra amin'ny fampielezana ny onja actin ary manampy amin'ny fahatakarantsika ny fihetsiky ny sela. Ny fikarohana fanampiny amin'ity sehatra ity dia mety hamokatra fahafahana vaovao amin'ny fitsabahana ara-pahasalamana mikendry ny fizotran'ny sela miankina amin'ny dinamika actin.

Fanontaniana matetika (FAQ)

Inona no atao hoe onja actin?

Ny onjan'ny actin dia manondro ny dinamika mitovy amin'ny onjam'ny filamenta aktin ao anatin'ny sela eukaryotic. Ireo onja ireo dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fandrindrana ny endriky ny sela, ny polarity ary ny fihetsehana.

Inona avy ireo dingana idiran'ny onja actina?

Ny onjan'ny actin dia hita fa tafiditra amin'ny fizotran'ny sela isan-karazany, ao anatin'izany ny fifindran'ny sela, ny adhesion, ny cytokinesis ary ny neurogenesis.

Inona no mekanisma ao ambadiky ny fampielezana onja actin?

Ny fikarohana vao haingana dia manoro hevitra fa ny onjan'ny actin dia miparitaka amin'ny alàlan'ny mekanika misy ny polymerization actin atosiky ny proteinina toy ny complex Arp2/3. Ny filamenta vaovao dia misaraka amin'ny efa misy, manampy amin'ny fiparitahan'ny onja.

Ahoana no nianarana ny rafitry ny onja actina?

Nampiasa teknika fanaovana sary avo lenta ny mpikaroka, anisan'izany ny tomography cryo-electron in situ sy ny fanomanana santionany amin'ny taratra ion mifantoka amin'ny cryo, mba hijerena ny proteinina actin ao amin'ny tontolo iainany. Izany dia nahafahan'ny fahatakarana amin'ny antsipiriany ny fandaminana sy ny fandaminana ny filamenta aktin mandritra ny fampielezana onja.