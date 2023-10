Hitan'ny Fianarana fa tsy misy fiantraikany amin'ny fampiasana pôrnôgrafia an-tserasera any Alemaina ny Fivavahana

By

Ny fanadihadiana vao haingana navoaka tao amin'ny Archives of Sexual Behavior dia nandinika ny fifandraisana misy eo amin'ny fivavahana sy ny fampiasana sary vetaveta amin'ny Internet any Alemaina. Nampiasa angon-drakitra fanaraha-maso an-tranonkala miaraka amin'ny angona fanadihadiana ireo mpikaroka mba hahazoana fanazavana momba ny fitondran-tena an-tserasera ataon'ny antokom-pivavahana samihafa.

Mifanohitra amin'ny fanadihadiana teo aloha izay nanolo-kevitra ny fifandraisana mafy orina eo amin'ny fivavahana sy ny fampiasana sary vetaveta, ny fikarohana dia manondro fa ny Katolika Alemana, ny Protestanta ary ny tsy mpivavaka dia mety hampiasa sary vetaveta amin'ny Internet. Amin'ny lafiny iray, ny mpikambana ao amin'ny fivavahana vitsy an'isa, toy ny Silamo na ny Kristiana Ortodoksa, dia tsy dia manao sary vetaveta amin'ny Internet.

Nahita vokatra mifanohitra ihany koa ny fanadihadiana raha oharina amin'ny fikarohana natao tany amin'ny firenena hafa. Any Alemaina, ny maha Protestanta na Katolika dia tsy mampihena be ny mety hisian'ny fampiasana sary vetaveta amin'ny Internet, tsy toy ny any amin'ny firenena toa an'i Etazonia. Ny mpikaroka dia manombatombana fa io fahasamihafana io dia mety ho vokatry ny fihetsika malalaka kokoa ananan'ny Kristiana Alemana.

Ny fetran'ny fikarohana teo aloha momba ity lohahevitra ity dia ny fiankinan-doha mafy amin'ny tatitra momba ny tena amin'ny alalan'ny fanadihadiana, izay mety hiharan'ny fitongilanana sy ny tsy fahatomombanana. Ny fampiasana ny angon'ny tontonana fanaraha-maso amin'ny Internet dia manome fandrefesana tanjona kokoa sy marina kokoa amin'ny fihetsiky ny olona amin'ny Internet, ao anatin'izany ny fampiasana sary vetaveta.

Ny mpikaroka dia manoro hevitra fa ny valin'ity fanadihadiana ity dia manohitra ny fiheverana teo aloha ary manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fampiasana fomba hafa, toy ny fanaraha-maso amin'ny Internet, mba handalinana lohahevitra saro-pady toy ny pôrnôgrafia an-tserasera. Amin'ny fiankinan-doha amin'ny angon-drakitra fanaraha-maso amin'ny Internet, ny mpikaroka dia afaka mandingana ny fetra mifandraika amin'ny angon-drakitra notaterin'ny tena, miantoka ny fahatakarana feno kokoa ny hetsika an-tserasera tena izy.

Amin'ny ankapobeny, ity fandalinana ity dia manampy amin'ny fahatakarantsika ny fifandraisana misy eo amin'ny firaisana ara-pivavahana sy ny fampiasana pôrnôgrafia an-tserasera any Alemaina. Izy io dia manantitrantitra fa ilaina ny fikarohana misongadina izay mandinika ny fahasamihafana ara-kolontsaina sy ara-pinoana rehefa mandinika ny fihetsika toy izany.

Loharano: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Reference:

Maximilian TP von Andrian-Werburg et al, Fanombanana indray ny fampiasana pôrnôgrafia an-tserasera any Alemaina: Fifandraisana amin'ny fanaraha-maso an-tranonkala sy ny fanadihadiana momba ny angona, arisiva momba ny fitondran-tena ara-nofo (2023). DOI: 10.1007/s10508-023-02666-8