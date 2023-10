Fahitana vaovao momba ny Giants Enigmatic Ice ao amin'ny rafi-masoandrontsika

By

Nanao fikarohana vaovao mampientam-po momba ny planeta ivelany mangatsiaka Uranus ny astronoma avy amin'ny Oniversiten'i Leicester. Sambany izy ireo no nanamafy ny fisian'ny aurora infrarouge amin'ity goavan'ny ranomandry lavitra ity. Ity fandrosoana ity dia misy fiantraikany lehibe amin'ny fahatakarantsika ny sahan'andriambin'i Uranus sy Neptune ary mety hanome fanazavana sarobidy mihitsy aza amin'ny fikarohana ireo exoplanets azo onenana.

Auroras, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Northern and Southern Lights on Earth, dia fampisehoana hazavana voajanahary vokatry ny tafio-drivotra ateraky ny asan'ny masoandro. Raha ny momba an'i Uranus, dia nampiasa ny Observatoire Keck II any Hawaii ny ekipa mba hamakafaka ny halavan'ny onjam-pahazavan'ny infrarouge avoakan'ny atmosfera amin'ny planeta. Izany dia namela azy ireo hamantatra ny fisian'ny aurora infrarouge, izay miavaka amin'ny fitomboan'ny hakitroky ny poti-javatra voampanga fantatra amin'ny anarana hoe H3+.

Amin'ny fandalinana ny aurora ao Uranus, ny mpahay siansa dia afaka mahazo fahalalana sarobidy momba ny sahan'andriambin'ny planeta sy ny toetry ny atmosfera. Ny tsy fitovian'ny sahan'andriamby sy ny famaky fihodinan'ny Uranus sy Neptune dia nanahiran-tsaina ny mpikaroka hatry ny ela. Ity fikarohana ity dia mety hanazava ny antony mahatonga an'io tranga mahaliana io.

Ankoatr'izay, ny fitoviana misy eo amin'i Uranus, Neptune, ary ireo exoplanets sub-Neptune hita hatreto dia manondro fa mety hitovy ny toetran'ny magnetika sy ny atmosfera. Amin'ny fandalinana ny aurora ao Uranus, ny mpahay siansa dia afaka mandinika ny mety ho endriky ny planeta exoplanets ary manombana ny mety ho fampiantranoana fiainana.

Ny mpanoratra mpitarika Emma Thomas, mpianatra PhD ao amin'ny Oniversiten'i Leicester, dia manasongadina ny maha-zava-dehibe an'ity fikarohana ity. "Amin'ny famakafakana ny aurora ao Uranus, izay mifandray amin'ny sahan'andriamby sy ny atmosfera ao aminy, dia afaka maminavina momba ny sahan'andriamby sy ny atmosfera amin'ny tontolo hafa isika, izay mety hampitombo ny vintana hahita planeta azo onenana," hoy izy nanazava.

Ho fanampin'ny fiantraikany amin'ny fahatakarantsika ny Uranus sy ny exoplanets, ity fikarohana ity dia mety hanome fanazavana manan-danja amin'ny zava-mitranga magnetika manokana eto an-tany, toy ny fiverenan'ny tsato-kazo. Ny fahatakarana ny fihetsehan'ireo dingana ireo dia afaka manampy antsika hahatakatra tsara kokoa ny fifandraisana sarotra misy eo amin'ny sahan'andriambin'ny planetantsika sy ny tontolo manodidina ny habakabaka.

Amin'ny ankapobeny, ity fikarohana vao haingana ity dia manokatra lalam-pikarohana vaovao ary manamafy ny fahatakarantsika ireo goavam-be manjavozavo ao amin'ny rafi-masoandrontsika. Miaraka amin'ny fandalinana fanampiny dia mety hamoha ireo mistery manodidina ireo tontolo lavitra ireo isika ary hahazo fahalalana sarobidy momba ny mety ho fonenan'ny exoplanets.

Fanontaniana matetika (FAQ)

Inona no atao hoe aurora?

Auroras dia fampisehoana hazavana voajanahary izay mitranga rehefa mifandray amin'ny sahan'andriambin'ny planeta iray ny singa voampanga avy amin'ny asan'ny masoandro. Eto an-tany dia fantatra amin'ny anarana hoe Northern sy Southern Lights izy ireo.

Inona no dikan'ny aurora infrarouge ao Uranus?

Ny fisian'ny aurora infraroda ao Uranus dia manome fanazavana fototra momba ny sahan'andriambin'ny planeta sy ny toetry ny atmosfera. Mety hanome fanazavana momba ny tsy fitovian'ny sahan'andriamby sy ny famaky fihodinan'ny Uranus sy Neptune koa izy io.

Ahoana no anampian'ny fandalinana ny aurora ao Uranus amin'ny fikarohana ireo planeta exoplanets azo onenana?

Amin'ny famakafakana ny aurora ao amin'ny Uranus, ny mpahay siansa dia afaka maminavina momba ny sahan'andriamby sy ny atmosfera amin'ny exoplanets, mampitombo ny fahafahantsika mamantatra ireo tontolo mety honenana.

Inona no fiantraikan'izany fahitana izany?

Ity fikarohana ity dia mety hanome fanazavana momba ireo trangan-javatra manetriketrika eto an-tany, toy ny fiverenan'ny tsato-kazo, ary hampitombo ny fahatakarantsika ny fifandraisana sarotra misy eo amin'ny sahan'andriamby eto an-tany sy ny tontolon'ny habakabaka.

Inona no dingana manaraka amin'ity fikarohana ity?

Ilaina ny fandalinana sy fandinihana fanampiny mba hahatakarana tanteraka ny fihetsehan'ny aurora ao Uranus sy ny fiantraikany amin'ny fihetsiky ny planeta goavam-be sy ny exoplanets mety honenana.