Mikaroka ny Fifandraisana eo amin'ny Fihodinana Kintana sy ny Fisehoan'ny Exoplanet

Tamin'ny fanadihadiana natao tamin'ny taona 2013, ny mpahay siansa dia nahita ny tsy fahampian'ny planeta akaiky manodidina ny kintana mpampiantrano mihodina haingana amin'ny famakafakana ny angona avy amin'ny iraka Kepler. Mandrosoa haingana amin'ny taona 2022, miaraka amin'ny fanampiana angon-drakitra bebe kokoa avy amin'i Kepler sy ny Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), ity faritra misy ny vanim-potoana fihodinan'ny kintana (Prot) mifanohitra amin'ny vanim-potoana orbital planeta (Porb) dia feno. Mikatsaka ny handalina lalindalina kokoa amin'ity lohahevitra ity ny mpikaroka dia nitsidika indray ny fitrandrahana Prot an'ireo kintan'ny planeta mpampiantrano an'i Kepler ary nanasokajy azy ireo mifototra amin'ny karazan-javamaniry misy azy ireo, nitarika fikarohana mahaliana momba ny fifandraisan'ny Prot sy Porb.

Mba hiantohana ny famakafakana tsy miangatra dia rafitra exoplanet voamarina ihany no nampiasaina tamin'ity fanadihadiana ity. Nampiasa ny kaody evolisiona kintana-planeta ESPEM (Evolution of Planetary Systems and Magnetism) ny mpikaroka mba hanahaka ny mponina amin'ny rafitra exoplanet ary hampitaha azy ireo amin'ny fandinihana. Zava-dehibe ny manamarika fa ny simulation dia nifantoka manokana tamin'ny rafitra misy planeta tokana mivezivezy amin'ny kintana misy filaharana lehibe, tsy tafiditra ao anatin'izany ny binary, ny kintana nivoatra ary ny rafitra planeta maro.

Na ny fandinihana sy ny simulation dia samy naneho ny tsy fahampian'ny planeta akaiky mihodidina kintana mihodinkodina haingana, miaraka amin'ny halehiben'io haintany io miovaova arakaraka ny karazana spectral kintana (F, G, ary K), izay miasa ho toy ny proxy ho an'ny faobe amin'ny ity santionan'ny kintana ity. Mahaliana fa ny sisin-tanin'io mosary io dia miova amin'ny karazana spectral sy faobe. Rehefa mitombo ny mari-pana sy ny faobe dia toa mivadika mankany amin'ny sandan'ny Prot fohy kokoa ny mosary, ka miteraka mosary kely kokoa.

Ity fanadihadiana ity koa dia nandinika ireo petra-kevitra momba ny fananganana tena misy tafiditra ao anatin'ilay maodely, ary koa ny fitsaboana marina momba ny fifindran'ny tidal sy magnetika. Tamin'ny fandinihana ireo lafin-javatra ireo, ireo mpikaroka dia afaka nahazo fomba fijery sarobidy momba ny fizotry ny vatana amin'ny fananganana sy ny fivoaran'ny rafitra exoplanet.

