Hitan'ny Astronomy ny voan'ny kintana mety hitranga ao amin'ny rahona maizina amin'ny infrarouge

Ny fandinihana vao haingana nataon'ny astronoma tamin'ny fampiasana teleskaopy Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) dia nanome hazavana vaovao momba ny fiforonan'ny kintana avo be. Nifantoka tamin'ny rahona maizina (IRDC) 39 ny mpikaroka, izay rahona goavam-be, mangatsiaka, ary matevina misy entona sy vovoka heverina ho toerana nahaterahan'ny kintana goavam-be.

Nahita masomboly kintana 800 mahery ny ekipa, na cores rahona molekiola, tao anatin'ireo IRDC ireo. Mahavariana fa ny 99% amin'ireo cores ireo dia tsy manana faobe ilaina mba hivoatra ho kintana avo be, izay milaza fa ny rafitra fananganana kintana avo be dia tsy mitovy amin'ny an'ny kintana ambany.

Ny zava-baovao iray mahaliana avy amin'ny fanadihadiana dia ny fizarana ireo cores ireo. Ao amin'ny vondron-kintana, ny kintana avo be dia mitambatra matetika, fa ny kintana ambany kosa dia miparitaka be kokoa. Na izany aza, hitan'ny mpikaroka fa ny toeran'ny cores avo lenta kokoa ao anatin'ny IRDCs dia tsy nampiseho safidy raha oharina amin'ny toeran'ny cores ambany kokoa. Raha ny tokony ho izy, ny ekipa dia nanamarika fa ireo cores mivaingana dia mirona any an-toerana. Izany dia manondro fa ny cores matevina kokoa, fa tsy ny cores goavana kokoa, dia mety ho mpialoha lalana amin'ny kintana avo be.

Tena zava-dehibe ny fahatakarana ny fiforonan'ny kintana be dia be satria manana anjara toerana lehibe amin'ny fivoaran'izao rehetra izao izy ireo. Ny kintana be dia be dia mandray anjara amin'ny famoahana singa mavesatra sy ny fahafatesan'izy ireo mipoaka satria ny supernova dia mamorona onjam-panafintohina izay mamolavola ny tontolo manodidina azy. Na izany aza, noho ny tsy fahampian'izy ireo, dia mbola tsy takatry ny saina ny fomba fiforonan'ny kintana goavana.

Ity fanadihadiana ity dia manome fanazavana sarobidy momba ny dingana voalohany amin'ny fananganana kintana avo be. Amin'ny famantarana ireo voan'ny kintana mety ho ao anatin'ny IRDC, ireo astronoma dia afaka manitatra ny fahatakarany ireo dingana sarotra tafiditra amin'ny fahaterahan'ny kintana goavana.

Sources:

– “Ny fanadihadiana ALMA momba ny 70 μm Maizimaizina mivondrona avo be tany am-piandohana (ASHES). IX. Toetra ara-batana sy fitsinjarana spatial amin'ny IRDCs” – Kaho Morii, Patricio Sanhueza, Fumitaka Nakamura, Qizhou Zhang, Giovanni Sabatini, Henrik Beuther, Xing Lu, Shanghuo Li, Guido Garay, James M. Jackson, Fernando A. Olguin, Daniel Tafoya , Ken'ichi Tatematsu, Natsuko Izumi, Takeshi Sakai, Andrea Silva (The Astrophysical Journal) DOI: 10.3847/1538-4357/acccea

