Ny sary vao haingana nalain'ny fitsidihan'ny Misiônan'i Juno dia nampiseho fahitana tena tsy mahazatra: endrika mahatsikaiky miery ao anatin'ny atmosfera mikorontana ao Jupiter. Mitovitovy amin'ny sary hoso-doko miolikolika Pablo Picasso, nipoitra tamin'ny 7 septambra io fiforonan'ny mahatahotra io, tamin'ny fotoanan'ny Halloween. Ny mpahay siansa, notarihin'i Vladimir Tarasov, dia nanodinkodina tamim-pitandremana ilay sary avy amin'ny fitaovana Juno Cam teo amin'ny probe, nanome fijery mambabo ny halalin'ny mistery an'ilay goavambe entona.

Loharanom-pahalalana fototra momba an'i Jupiter hatramin'ny nanombohany avy tany an-tany tamin'ny taona 2011 ny famotopotorana Juno Mission. Rehefa avy nanao dia dimy taona izy dia niditra tao amin'ny orbitan'ny planeta goavam-be tamin'ny taona 2016, ary nandrakitra tamim-pahazotoana ny endri-javatra mahatalanjona hatramin'izay.

Any amin'ny faritry ny Jet N7 eo akaikin'ny tendrontany avaratry ny planeta no misy ny tarehy, any amin'ny faritra malaza amin'ny tafio-drivotra mahery vaika, indrindra ny rivodoza polar. Mety hahatratra 3,000 680 kilometatra ny savaivony ary mahatratra XNUMX kilaometatra isan’ora ny rivotra. Ny atmosfera an'i Jupiter dia misy sosona hydrogène sy hélium maromaro, miaraka amin'ireo rahona mihodinkodina misy kristaly amoniaka. Ny habibian'ireo tafio-drivotra ireo, miaraka amin'ny riandrano mahery vaika, dia matetika no manao sary sokitra ny rahona amoniaka ho endrika sy endrika miavaka.

Nanazava ny NASA fa ny toerana stratejika ananan'ny probe eo amin'ny tsipika manasaraka ny tara-masoandro sy ny haizina dia manome toerana tsy manam-paharoa handinihana ny fahasarotan'ny velaran'i Jupiter. Io zoro manokana amin'ny tara-masoandro io, avy amin'ny halavirana 587 tapitrisa kilometatra, dia ahafahan'ny astronoma mahazo fahalalana sarobidy. Na izany aza, indraindray dia miteraka hevi-diso manitikitika, toy ilay saron-tava hafahafa hita tamin'ny volana lasa teo.

Ny zavatra heverintsika ho endrika na endrika fantatra amin'ny endrika kisendrasendra dia tranga ara-tsaina fantatra amin'ny anarana hoe pareidolia. Manomboka amin'ny fahitana tarehy amin'ny toast ka hatramin'ny famantarana ny fiforonan'ny rahona ho endrika mahazatra, ny saintsika dia manana fironana miavaka hahita zatra amin'ny tsy mahazatra. Amin'ity tranga ity, ny fisehon'ny ghoul aingam-panahy amin'ny Halloween amin'ny ety ivelany mampijaly an'i Jupiter dia mandrehitra ny saina ary mampahatsiahy antsika ireo fahagagana tsy misy fetran'ny cosmos.

Nandritra ny tantara, dia nipoitra avy any amin'ny halalin'ny habakabaka ny sary saro-pantarina mitovy amin'izany. Nampiseho lolo sy maso ary soavaly mihitsy aza ny Nebulae, fa ny planeta hafa toa an'i Mars koa dia nampiseho endrika manaitra. Ireo fijery mihelina amin'ny zavakanto selestialy ireo dia manohy mambabo sy manentana ny fahalianantsika miaraka amin'ireo mistery midadasika amin'izao rehetra izao.

FAQ:

F: Inona no atao hoe iraka Juno?

A: Ny Misionan'i Juno dia fitsikilovana habakabaka natsangan'ny NASA tamin'ny taona 2011 mba handinihana ny planeta Jupiter.

F: Inona no atao hoe pareidolia?

A: Pareidolia dia tranga ara-psikolojika izay ahitan'ny atidohantsika endrika na endrika mahazatra, toy ny tarehy, amin'ny fanentanana kisendrasendra na tsy mazava.

F: Hatraiza ny halaviran'i Juno Mission amin'i Jupiter?

A: Manodidina ny 587 tapitrisa kilometatra miala an'i Jupiter ny Misiona Juno.

F: Inona no mahatonga ny rivo-doza ao Jupiter?

A: Ny tafio-drivotra amin'i Jupiter, indrindra fa ny rivodoza polar, dia vokatry ny onjan'ny fiaramanidina mahery vaika sy ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny atmosfera.

F: Misy endrika mitovitovy amin'izany ve no hita any amin'ny vatana selestialy hafa?

A: Eny, nisy endrika mitovitovy amin'izany hita teny amin'ny vatana selestialy isan-karazany, anisan'izany ny nebulae sy ny eny ambonin'ny Mars.