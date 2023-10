SpaceX dia manaisotra ny lisitry ny fiandrasana ho an'ny Starlink any Etazonia, manolotra famandrihana avy hatrany

By

SpaceX dia nanambara fa nanafoana ny lisitry ny fiandrasana ho an'ny rafitra Internet zanabolana Starlink any Etazonia. Midika izany fa ny mpanjifa liana dia afaka misoratra anarana amin'ny fidirana haingana tsy mila miandry. Ny orinasa dia manondro io zava-bita io amin'ny fanatsarana ny fahaiza-manao omen'ny zanabolana Starlink andiany faharoa, izay manome fahafahana avo efatra heny noho ny taranaka voalohany. Vokatr'izany dia efa misy manerana ny firenena izao ny Starlink.

Teo aloha, voafetra ny fidirana amin'ny rafitra Internet zanabolana an'ny SpaceX any amin'ny faritra sasany any Etazonia noho ny fangatahana be. Ireo mpanjifa mety ho voatery niandry herinandro na volana mba hahazoana fidirana, raha toa kosa ireo mpanjifa efa misy dia nisedra olana amin'ny fitohanana tambajotra izay mety hampihena ny hafainganam-pandehan'ny aterineto. Na izany aza, ny SpaceX dia niasa mba hanitarana ny fahafahan'ny Starlink tamin'ny alàlan'ny fandefasana zanabolana fanampiny, izay nanamaivana tsikelikely ny famerana ny fidirana.

Tamin'ny Alatsinainy, nahazo alalana tamin'ny farany ny fitazonana farany tao amin'ny lisitra miandry, indrindra any atsimo atsinanan'i Etazonia. Ity fivoarana ity dia tonga fotoana fohy taorian'ny nandefasan'ny SpaceX andiana zanabolana Starlink 22 hafa ho any amin'ny orbit, izay nahatonga ny totalin'ny zanabolana ho 4,845 araka ny nohamafisin'ny astronoma Jonathan McDowell.

Na dia nesorina aza ny lisitra miandry, ny mpanjifa sasany ary na ny Starlink mihitsy aza dia nitatitra ny hafainganam-pandeha miadana kokoa noho ny nantenaina. Na izany aza, ireo zanabolana Starlink andiany faharoa dia tsy vitan'ny hoe manome fahafaha-manao bebe kokoa fa mampanantena ihany koa ny hafainganam-pandehan'ny Internet haingana kokoa ho an'ireo mpampiasa tany. Ankoatra izany, SpaceX dia miomana ny hampiditra fitaovana lovia ho an'ny taranaka manaraka, izay antenaina hanatsara kokoa ny fampisehoana.

Sources:

– [SpaceX](https://twitter.com/SpaceX/status/1576549769429934592)

- [PCMag](https://www.pcmag.com/news/spacex-removes-starlink-waitlist-across-us)