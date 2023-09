SpaceX hamoaka ny Falcon 9 Rocket miaraka amin'ny Starlink Satellites

SpaceX dia mikasa ny handefa balafomanga Falcon 9 avy ao amin'ny Vandenberg Space Force Base amin'ny alatsinainy 11 septambra amin'ny 11:57 alina Ny balafomanga dia hitondra zanabolana Starlink 21, izay ao anatin'ny serivisy an-tserasera amin'ny zanabolana broadband haingam-pandeha avo lenta an'ny SpaceX.

Raha tara ny fandefasana voalohany dia manana fahafahana handefa backup ny SpaceX amin'ny talata sy alarobia. Ny orinasa dia mikendry ny hametraka ny fampiroboroboana ny dingana voalohany amin'ny balafomanga amin'ny fiaramanidina Of Course I Still Love You any amin'ny Ranomasimbe Pasifika, izay ho sidina faha-11 ho an'ity booster manokana ity.

Ho hita ao amin'ny mombamomba ny SpaceX ao amin'ny X (Twitter teo aloha) ny fampitana mivantana ny fandefasana azy, dimy minitra mialoha ny fiaingana.

Starlink dia tetikasa fatra-paniry laza an'i SpaceX hamorona antokon-kintana amin'ny Internet amin'ny zanabolana. Ireo zanabolana kely milanja manodidina ny 260 kg tsirairay avy dia hapetraka ao amin'ny orbite ambany-Tany mba hanomezana fifandraisana Internet haingam-pandeha sy ambany eran'izao tontolo izao. Miaraka amin'ny fametrahana zanabolana fanampiny 21, ny SpaceX dia hanitatra ny andian-tsambo Starlink mba hanatsarana ny tolotra aterineto midadasika mitombo.

Ny teknolojian'ny balafomanga Falcon 9 azo ampiasaina indray an'ny SpaceX dia mamela ny fandefasana habakabaka tsy misy vidiny amin'ny alàlan'ny famerenana sy fampiasana indray ny dingana voalohany amin'ny balafomanga. Nahavita zava-bita lehibe ny orinasa tamin'ny fipetrahana sy fanavaozana ny boosters, mampiseho ny mety hisian'ny fampihenana ny vidin'ny fandefasana sy ny fampitomboana ny fidirana amin'ny habakabaka.

Loharano: SpaceX