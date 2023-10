Rocket SpaceX Falcon 9 dia handefa zanabolana Starlink 21 mankany amin'ny Orbit

By

SpaceX dia miomana amin'ny fandefasana balafomanga hafa, amin'ity indray mitoraka ity dia hametraka zanabolana Internet 21 Starlink ho any amin'ny orbit. Ny balafomanga Falcon 9 dia tokony hiainga avy ao amin'ny tobin'ny Space Force Vandenberg any Kalifornia amin'ny asabotsy amin'ny 3:47 am EDT. Raha misy fahatarana dia misy ny fahafahana backup eo anelanelan'ny 4:23 maraina EDT sy 6:00 maraina EDT.

Ny fandefasana dia halefa ao amin'ny kaonty SpaceX ao amin'ny X (fantatra taloha amin'ny anarana hoe Twitter) manomboka eo amin'ny dimy minitra mialoha ny fiaingana. Raha mandeha araka ny drafitra ny zava-drehetra, dia hiverina eto an-tany ny dingana voalohany amin'ny Falcon 9 ary hipetraka amin'ny sambo drone "Mazava ho azy fa mbola tiako ianao" tokony ho 8.5 minitra aorian'ny fandefasana. Izany dia hanamarika ny sidina faha-16 ho an'ity dingana voalohany amin'ny balafomanga ity, sidina iray monja amin'ny firaketana ny fampiasana indray ny orinasa.

Rehefa afaka 62.5 minitra eo ho eo, dia hiparitaka avy amin'ny ambaratonga ambony an'ny Falcon 21 ny zanabolana Starlink 9. Ity fandefasana ity dia ho iraka orbital faha-75 an'ny SpaceX amin'ny 2023, satria ny orinasa dia miezaka ny hahatratra ny tanjony amin'ny sidina 100 amin'ny faran'ny taona, ary sidina 144 amin'ny 2024.

Ny tetikasa Starlink an'ny SpaceX dia nifantoka lehibe tamin'ity taona ity, miaraka amin'ny 60% amin'ny sidina natokana ho an'ny fanitarana ny megaconstellation amin'ny Internet. Amin'izao fotoana izao dia efa ho 4,900 ny zanabolana miasa ao amin'ny Starlink, ary mbola hitombo io isa io amin'ny taona ho avy.

Loharano: SpaceX Mission Description