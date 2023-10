SpaceX dia manambara ny fandefasana ny Falcon 9 Rocket vao maraina

SpaceX dia nanambara ny fandefasana ho avy avy amin'ny Vandenberg Space Force Base. Ny orinasa dia mikendry ny 12:47 maraina amin'ny 21 Oktobra ho an'ny fandefasana balafomanga Falcon 9 avy amin'ny SLC-4E. Ny tanjon'ity fandefasana ity dia ny fametrahana zanabolana Starlink 21 amin'ny orbite ambany tany.

Raha toa ka tsy afaka mandeha araka ny nokasaina ny fandefasana, SpaceX dia namaritra fotoana backup telo teo anelanelan'ny 1:23 maraina sy 3 maraina ho an'ny fandaharam-potoana. Ho fanampin'izany, misy fahafahana backup enina fanampiny azo alaina manomboka amin'ny 11:26 alina Asabotsy hatramin'ny 2:50 maraina Alahady.

Ho an'ireo liana dia ho azo idirana ny webcast mivantana avy amin'ny SpaceX tokony ho dimy minitra mialoha ny fandefasana azy. Izany dia hanome ny mpijery fanavaozam-baovao amin'ny fotoana tena izy ary hamela azy ireo hanatri-maso ny iraka rehefa mivelatra.

Marihina fa efa in-15 no nampiasaina tamin’ny fandefasana teo aloha ny booster izay hanohana io iraka io. Taorian'ny fisarahan'ny sehatra, ny dingana voalohany amin'ny balafomanga dia andrasana hipetraka ao amin'ny Of Course I Still Love You Droneship any amin'ny Ranomasimbe Pasifika. Ity fampiasa indray ity dia dingana lehibe amin'ny ezaka ataon'ny SpaceX hampihenana ny vidin'ny fitrandrahana habakabaka sy hahatonga azy ho maharitra kokoa.

Mikasika ny fiantraika any an-toerana dia tsy hisy ny sonic boom ho re mandritra ity fandefasana ity. Vaovao tsara ho an'ny mponina eo akaiky eo izany, satria mety hanakorontana sy manaitra ny sonic boom.

Amin'ny ankapobeny, ity fandefasana vao maraina nataon'ny SpaceX ity dia maneho dingana iray hafa amin'ny iraka mitohy ataon'ny orinasa amin'ny fampandrosoana sy fanitarana ny tambajotran'ny satelita manerantany.

famaritana:

- Falcon 9 balafomanga: Fiaramanidina orbital dingana roa novolavolain'ny SpaceX. Izy io dia natao ho an'ny fitaterana azo antoka sy azo antoka ny zanabolana sy ny entana eny amin'ny habakabaka.

– Starlink satelita: Vondron'ny zanabolana kely apetraky ny SpaceX miaraka amin'ny tanjona hanomezana fandrakofana broadband manerantany.

- Mazava ho azy fa mbola tiako ianao Droneship: Sambo drôna tsy miankina ampiasain'ny SpaceX amin'ny fipetrahana sy famerenana ireo mpomba ny balafomanga any an-dranomasina.

Loharano: SpaceX (tsy misy URL nomena)