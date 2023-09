SpaceX hamoaka iraka Starlink 6-14 anio alina

By

SpaceX dia miomana amin'ny fandefasana ny zanabolana Internet Starlink anio. Ny balafomanga Falcon 9 dia nokasaina hiainga avy ao amin'ny toby Cape Canaveral Space Force amin'ny 7:56 pm EDT. Na dia heverina ho ratsy aza ny toetr'andro amin'ny voalohany, dia heverina fa hihatsara izy ireo rehefa mandeha ny alina. Ny streaming mivantana an'ny SpaceX dia ho hita amin'ny Internet tokony ho 5 minitra alohan'ny hiaingana.

Ity no sidina fahafito amin'ny fampiroboroboana ny dingana voalohany amin'ny Falcon 9 ary hanamarika ny fandefasana faha-47 amin'ny Space Coast amin'ity taona ity. Raha mandeha araka ny drafitra ny zava-drehetra, ny mpanentana dingana voalohany dia hanandrana hipetraka amin'ny sambo drone ao an-dranomasina tokony ho valo minitra aorian'ny fiaingana. Ny iraka Starlink 6-14 dia hametraka zanabolana Internet Starlink bebe kokoa amin'ny orbit.

Ny vinavinan'ny toetr'andro ho an'ny varavarankelin'ny fandefasana dia mampiseho vintana 60% amin'ny toe-javatra tsara amin'ny fanombohana, mihatsara amin'ny 85% amin'ny farany. Ny fepetra fanarenana amin'ny dingana voalohany amin'ny fiakarana an-dranomasina dia heverina ho "ambany risika". Ny fahafahana fandefasana backup dia azo alaina amin'ny Sabotsy raha ilaina.

Taorian'ny fandefasana androany, ny manaraka avy any amin'ny morontsirak'i Space Florida dia nokasaina ny asabotsy maraina. Ny United Launch Alliance dia mikendry ny amin'ny 8:51 am EDT amin'ny fanesorana ny balafomanga Atlas V avy amin'ny Launch Complex 41. Ny iraka NROL-107 dia fiaraha-miasa eo amin'ny Space Force sy ny National Reconnaissance Office ary hametraka entana ho any amin'ny orbit geosynchronous.

Araho hatrany ny fanavaozana bebe kokoa momba ny iraka Starlink an'ny SpaceX sy ny fandefasana hafa avy amin'ny toby Cape Canaveral Space Force amin'ny herinandro ho avy.

