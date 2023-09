SpaceX dia nahatratra ny firaketana ny fandefasana faha-50 amin'ny taona

By

Nahatratra zava-bita vaovao ny SpaceX tamin'ny nahavitany tamim-pahombiazana ny fanombohana faha-50 tamin'ny taona, nanazava ny morontsirak'i Space miaraka amin'ny fiakarana mirehitra amin'ny balafomanga Falcon 9. Ity iraka ity koa dia nanamarika ny sidina faha-17 amin'ny booster, nametraka firaketana vaovao ho an'ny orinasa. Ny balafomanga Falcon 9 dia natomboka tao amin'ny Space Launch Complex 40 an'ny Cape Canaveral Space Force Station, mitondra zanabolana Starlink 22 an'ny SpaceX.

Ny booster ampiasaina amin'ity iraka ity dia manana tantaran'ny sidina mahavariana, nanomboka tamin'ny iraka isan-karazany, anisan'izany ny GPS III-3, Turksat 5A, ary iraka Starlink maromaro. Nidina soa aman-tsara teo amin'ny fiaramanidina A Short Fall of Gravitas tany amin'ny Ranomasimbe Atlantika izy io. SpaceX no hery nanosika ny ankamaroan'ny fandefasana avy any amin'ny Space Coast tamin'ity taona ity, miaraka amin'ny United Launch Alliance sy Relativity Space tsy misy afa-tsy vitsivitsy amin'ireo fandefasana sisa.

Ho fanampin'ny fandefasana 37 avy any Cape Canaveral, dia nahavita fandefasana 10 ihany koa ny SpaceX avy amin'ny Kennedy Space Center, anisan'izany ireo sidina an-habakabaka telo avy any Etazonia tamin'ity taona ity. Ny orinasa dia manana drafitra ho an'ny iraka Falcon 9 hafa ary farafaharatsiny iray Falcon Heavy fandefasana amin'ny volana ho avy. Raha mandeha araka ny tokony ho izy ny zava-drehetra, ny Space Coast dia eo an-dàlana hihoatra ny firaketana teo aloha tamin'ny fandefasana 57 tao anatin'ny herintaona, napetraka tamin'ny 2022.

Hatramin'ny nanombohan'ny SpaceX voalohany nahomby tamin'ny taona 2008, ny orinasa dia lasa mpamatsy fandefasana mamokatra indrindra amin'ny indostria. Ity fandefasana mahomby farany ity dia mitondra ny totalin'ny fandefasana mahomby an'ny SpaceX ho 265 manerana ny balafomanga Falcon 1, Falcon 9 ary Falcon Heavy. Marihina fa nahatratra 227 ny fipetrahana nahomby ary 199 ny fampiasana indray ny rocket boosters. Raha ampitahaina, ny United Launch Alliance dia nanao fandefasana 157 hatramin'ny nananganana azy tamin'ny 2006.

Raha ny SpaceX no mitarika amin'ny fandefasana matetika, ny Rocket Lab no mpamatsy fandefasana be atao manaraka, na dia misy balafomanga kely kokoa aza. Na dia teo aza ny fahasahiranana tamin'ny andrana fanombohana tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity izay niteraka fahaverezan'ny enta-mavesatra, ny Rocket Lab dia efa nandeha an-tongotra hamita ny fandefasana 15 tamin'ity taona ity. Eo am-panadihadiana ny anton'ny olana ny orinasa amin'izao fotoana izao ary miara-miasa amin'ny Federal Aviation Administration.

Amin'ny ankapobeny, ny fandefasana SpaceX vao haingana dia porofon'ny fahombiazan'ny orinasa sy ny fanoloran-tenany amin'ny fampandrosoana ny fitrandrahana habakabaka. Miaraka amin'ny fandefasana bebe kokoa nomanina ho an'ny taona sisa, SpaceX dia manohy manosika sisintany ary mamaritra indray izay azo atao eo amin'ny sehatry ny teknolojian'ny habakabaka.

