Fanariana zanabolana: Mitombo ny ahiahy momba ny tontolo iainana eny amin'ny habakabaka

By

Ny satelita efa tapitra ny androm-piasany dia miteraka olana ho an'ireo masoivoho habakabaka. Ny fomba fanariana ireo sambon-danitra ireo amin'izao fotoana izao dia mamela azy ireo any amin'ny orbit, mampisondrotra azy ireo ho any amin'ny orbitra fasana lavitry ny zanabolana miasa, na mitarika azy ireo hiverina amin'ny tany mba hidirana indray amin'ny atmosfera. Na izany aza, ny fanadihadiana vao haingana nataon'ny mpikaroka avy ao amin'ny Purdue University sy NOAA dia naneho fa ny fidirana indray amin'ny atmosfera dia tsy misy vokany.

Amin'ny fomba mahazatra, ny fidirana indray amin'ny atmosfera dia noheverina ho fomba azo itokisana amin'ny fanariana satelita amin'ny orbite ambany tany (LEO). Satria nihamaro ny LEO tamin'ny zanabolana tato anatin'ny taona vitsivitsy, dia nanjary malaza kokoa io fomba fanariana io. Na izany aza, ny fanadihadiana navoaka tao amin'ny Proceedings of the National Academy of Sciences dia manambara fa ny fidirana indray amin'ny atmosfera dia mahatonga ny faritra ambony amin'ny atmosfera ho voaloton'ny sisa tavela amin'ny sambon-danitra.

Ny ekipa mpikaroka dia nahatsikaritra fiovana teo amin'ny firafitry ny rahona ion navelan'ny meteorita miditra amin'ny atmosfera. Hitan'izy ireo fa mety ho noho ny fitomboan'ny isan'ny sambon-danitra miditra indray eny amin'ny habakabaka ny fiovan'ny dian-tanana simika amin'ireo singa ireo. Mba hanamafisana ny zavatra hitan'izy ireo, ny mpikaroka dia nampifandray fitaovana tamin'ny fiaramanidina ary nanao fandrefesana mivantana ny atmosfera tokony ho 12 kilaometatra ambonin'ny Alaska sy ny kaontinanta amerikana.

Ny vokatry ny fanadihadiana dia nampiseho fifantohana lehibe amin'ny metaly ao amin'ny atmosfera, anisan'izany ny lithium, alimo, varahina, firaka, magnesium, ary ny sodium, izay nanaraka akaiky ny fidirana amin'ny zanabolana. Fanampin'izany, nanamarika ihany koa ireo mpikaroka fa ny 10% amin'ireo poti-javatra aerosol tompon'andraikitra amin'ny fiarovana ny sosona ozone dia misy alimo.

Na dia mbola tsy mazava aza ny fiantraikan'ireo fikarohana ireo amin'ny tontolo iainana sy ny fiovan'ny toetr'andro, dia mino ny mpikaroka fa manantitrantitra ny fiantraikan'ny sidina eny amin'ny habakabaka eo amin'ny planeta. Ny fahatakarana ny vokatry ny fitomboan'ny fatran'ny metaly ao amin'ny atmosfera dia zava-dehibe amin'ny fanombanana ny loza mety hitranga amin'ny sosona ozonina sy ny fiainana ambonin'ny tany. Ilaina ny fandalinana fanampiny mba hahatakarana tanteraka ny fiantraikan'ny fomba fanariana zanabolana amin'ny tontolo iainana sy hamaritana raha tokony hojerena ny paikady hafa hanalefahana ny fandotoana ny atmosfera eto an-tany.

Sources:

– Lohateny: Fomba fanariana zanabolana sy ny fiantraikany amin’ny atmosfera eto an-tany

– Loharano: Proceedings of the National Academy of Sciences

– Famaritana: Low Earth Orbit (LEO) dia faritry ny habakabaka ao anatin'ny 2000 kilometatra eo ho eo amin'ny velaran'ny Tany izay misy ny ankamaroan'ny zanabolana sy ny Station Space International.

– Famaritana: Ny fidirana indray amin'ny atmosfera dia ny fizotry ny sambon-danitra na zanabolana miditra amin'ny atmosfera eto an-tany rehefa vita ny asany na nahatratra ny faran'ny androm-piasany.