Lahatsoratra vaovao: Siantifika sy injeniera miasa amin'ny fikarohana Mars

Eo amin'ny sehatry ny fikarohana an'i Mars dia misy mpahay siansa sy injeniera marobe miara-miasa hamaha ny misterin'ny Planeta Mena. Avy amin'ny andrim-panjakana sy fikambanana isan-karazany ireo olona ireo, samy manana ny fahaizany sy ny fandraisany anjara.

Iray amin'izany ny mpahay siansa Elena Amador-French, Mpandrindra ny Siansa momba ny asa ao amin'ny NASA/JPL any Pasadena, CA. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fandrindrana sy fanatanterahana ny asa siantifika an'ny Mars rovers izy. Siantifika iray hafa, Ryan Anderson, dia Geologista Planetary ao amin'ny USGS any Flagstaff, AZ. Mifantoka amin'ny fandalinana ny jeolojian'ny Mars sy ny fahatakarana ny fizotrany taloha sy ankehitriny izy.

Mariah Baker, mpahay siansa momba ny planeta, ao amin'ny Foiben'ny Fianarana ny Tany sy ny Planeta, ny Smithsonian National Air & Space Museum any Washington, DC, dia manam-pahaizana manokana amin'ny fandalinana ny vatolampy sy mineraly hafa. Michael Battalio, manam-pahaizana momba ny planeta ao amin'ny Oniversite Yale any New Haven, CT, dia mandinika ny lamina sy ny fizotran'ny toetr'andro amin'ny Mars.

Keri Bean, Lefitry ny Ekipa Lefitry ny Rover Planner ao amin'ny NASA/JPL any Pasadena, CA, dia manampy amin'ny fandrindrana ny hetsika sy ny asan'ny rovers Mars. Kristen Bennett dia mpikaroka momba ny planeta ao amin'ny USGS any Flagstaff, AZ, izay mandalina ny endri-javatra ara-jeolojika amin'ny Mars.

Ny ekipa ao amin'ny NASA/JPL dia ahitana koa ireo geolojista momba ny planeta Fred Calef sy Abigail Fraeman, izay manome ny fahaizany amin'ny famakafakana ny habakabaka sy ny vatolampy Mars. Brittney Cooper, mpahay siansa momba ny atmosfera ao amin'ny Oniversiten'i York ao Toronto, Ontario, Kanada, dia mifantoka amin'ny fandalinana ny atmosfera sy ny toetr'andro amin'ny Mars.

Sean Czarnecki, Geologista Planetary ao amin'ny Arizona State University ao Tempe, AZ, dia mandalina ny tantara ara-jeolojia sy ny firafitry ny Mars. Lauren Edgar, mpahay siansa momba ny planeta ao amin'ny USGS any Flagstaff, AZ, dia manadihady momba ny jeolojia sy ny stratigrafia an'i Mars.

Ny mpahay siansa sy injeniera hafa tafiditra amin'ny fikarohana Mars dia ahitana an'i Christopher Edwards avy amin'ny Oniversiten'i Arizona Avaratra, Samantha Gwizd avy amin'ny Oniversiten'i Tennessee, Ken Herkenhoff avy amin'ny USGS any Flagstaff, AZ, ary Evan Hilgemann avy amin'ny NASA/JPL any Pasadena, CA. Samy mandray anjara amin'ny fomba fijery tsy manam-paharoa amin'ny lafiny samihafa amin'ny jeolojia Mars sy ny fandrindrana ny asa rover izy ireo.

Alex Innanen, mpahay siansa momba ny atmosfera avy ao amin'ny Oniversiten'i York sy Scott Guzewich avy ao amin'ny NASA/GSFC any Greenbelt, MD, dia mandalina ny atmosfera Marsa sy ny fifandraisany amin'ny ety ambonin'ny tany. Rachel Kronyak, mpahay siansa momba ny planeta ao amin'ny NASA/JPL any Pasadena, CA, dia mandray anjara amin'ny fandinihana ny tantara ara-jeolojika sy ny fizotran'ny Mars.

Michelle Minitti avy amin'ny Framework in Silver Spring, MD, Natalie Moore avy amin'ny Malin Space Science Systems any San Diego, CA, ary Claire Newman avy ao amin'ny Aeolis Research any Pasadena, CA, dia mandray anjara amin'ny fahaiza-manaony amin'ny fikarohana ny Mars.

Ny mpahay siansa sy injeniera fanampiny miasa amin'ny fikarohana Mars dia ahitana an'i Catherine O'Connell-Cooper sy Lucy Thompson avy amin'ny University of New Brunswick any Fredericton, New Brunswick, Canada, Melissa Rice avy amin'ny Western Washington University any Bellingham, WA, ary Mark Salvatore avy amin'ny Northern Arizona University. in Flagstaff, AZ.

Ankoatra izany, Susanne Schwenzer avy amin'ny The Open University any Milton Keynes, UK, Ashley Stroupe avy amin'ny NASA/JPL any Pasadena, CA, Dawn Sumner avy amin'ny University of California Davis any Davis, CA, ary Vivian Sun avy amin'ny NASA/JPL any Pasadena, CA, samy mandray anjara amin'ny fahaizany momba ny jeolojia planeta amin'ny fandalinana ny Mars.

Scott VanBommel, mpahay siansa momba ny planeta ao amin'ny Oniversiten'i Washington any St. Louis, MO, Ashwin Vasavada, mpahay siansa MSL Project ao amin'ny NASA/JPL any Pasadena, CA, ary Roger Wiens, geochemista avy amin'ny LANL any Los Alamos, NM, dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny famakafakana ny angona. ary fandikana ny zavatra hita tamin'ny iraka tany Mars.

Sharon Wilson, Geologista Planetary ao amin'ny Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum any Washington, DC, Alivia Eng, Graduate Student ao Georgia Tech any Atlanta, GA, ary Remington Free, Operations Systems Engineer ao amin'ny NASA /JPL any Pasadena, CA, samy mandray anjara amin'ny ezaka fikarohana Mars.

Farany, Emma Harris, Mpianatra nahazo diplaoma tao amin'ny Museum Natural History any London, UK, Conor Hayes, Mpianatra nahazo diplaoma tao amin'ny Oniversite York any Toronto, ON, Canada, Abigail Knight, Mpianatra nahazo diplaoma tao amin'ny Oniversiten'i Washington any St. Louis, MO, ary Deborah Padgett, OPGS Task Lead ao amin'ny NASA/JPL any Pasadena, CA, dia mizara ny fahaizany amin'ny lafiny samihafa amin'ny fikarohana Mars.

Ireo mpahay siansa sy injeniera ireo dia miara-miasa mba hampandroso ny fahatakarantsika momba an'i Mars, hikaroka ny jeolojia, ny toetr'andro, ny atmosfera ary ny mety ho an'ny fiainana taloha na ankehitriny. Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa sy ny fanoloran-tenany dia manohy manokatra ny tsiambaratelon'ny Planeta Mena izy ireo.

Sources:

– Elena Amador-Frantsay, mpandrindra ny asa momba ny siansa; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Ryan Anderson, mpahay siansa momba ny planeta; USGS; Flagstaff, AZ

- Mariah Baker, Geologista momba ny planeta; Foiben'ny Fianarana ny Tany sy ny Planeta, Smithsonian National Air & Space Museum; Washington, DC

– Michael Battalio, mpandinika ny planeta; Oniversite Yale; New Haven, CT

- Keri Bean, Lefitry ny ekipan'ny Rover Planner; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Kristen Bennett, mpahay jeolojia planeta; USGS; Flagstaff, AZ

– Fred Calef, Geologista planeta; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Brittney Cooper, mpahay siansa momba ny atmosfera; York University; Toronto, Ontario, Kanada

– Sean Czarnecki, Geologista Planetary; Arizona State University; Tempe, AZ

- Lauren Edgar, Geologista planeta; USGS; Flagstaff, AZ

– Christopher Edwards, mpahay jeolojia planeta; Oniversite Arizona Avaratra; Flagstaff, AZ

– Abigail Fraeman, mpahay jeolojia planeta; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Scott Guzewich, mpahay siansa momba ny atmosfera; NASA/GSFC; Greenbelt, NY

– Samantha Gwizd, mpahay jeolojia planeta; University of Tennessee; Knoxville, NY

- Ken Herkenhoff, mpahay siansa momba ny planeta; USGS; Flagstaff, AZ

– Evan Hilgemann, Rover Planner; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Alex Innanen, mpahay siansa momba ny atmosfera; York University; Toronto, Ontario, Kanada

– Rachel Kronyak, mpahay jeolojia planeta; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Michelle Minitti, mpahay jeolojia planeta; Framework; Silver Spring, MD

– Natalie Moore, manam-pahaizana manokana momba ny asa fitoriana, Malin Space Science Systems; San Diego, CA

- Claire Newman, mpahay siansa momba ny atmosfera, fikarohana Aeolis; Pasadena, CA

– Catherine O'Connell-Cooper, Geologista planeta; University of New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Kanada

– Melissa Rice, mpahay jeolojia planeta; Oniversite Washington Andrefana; Bellingham, NY

- Mark Salvatore, Geologista planeta; Oniversite Arizona Avaratra; Flagstaff, AZ

– Susanne Schwenzer, mpahay jeolojia planeta; Ny Open University; Milton Keynes, UK

– Ashley Stroupe, injeniera momba ny asa fitoriana; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Dawn Sumner, Geologista planeta; University of California Davis; Davis, CA

- Vivian Sun, Geologista planeta; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Lucy Thompson, mpahay jeolojia planeta; University of New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Kanada

- Scott VanBommel, mpahay siansa momba ny planeta; Washington University; St. Louis, MO

– Ashwin Vasavada, MSL Project Scientist; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Roger Wiens, Geochemist; LANL; Los Alamos, NY

– Sharon Wilson, mpahay jeolojia planeta; Foiben'ny Fianarana ny Tany sy ny Planeta, Smithsonian National Air & Space Museum; Washington, DC

– Alivia Eng, Mpianatra nahazo diplaoma; Georgia Tech; Atlanta, GA

– Remington Free, Operations Systems Engineer; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Emma Harris, Mpianatra nahazo diplaoma; Tranombakoka momba ny tantara voajanahary; London, UK

– Conor Hayes, Mpianatra nahazo diplaoma; York University; Toronto, ON, Canada

– Abigail Knight, Mpianatra nahazo diplaoma; Washington University; St. Louis, MO

- Deborah Padgett, mpitarika ny asa OPGS; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Amelie Roberts, mpahay jeolojia planeta; Kolejy Imperial; London, UK

Sources:

– Elena Amador-Frantsay, mpandrindra ny asa momba ny siansa; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Ryan Anderson, mpahay siansa momba ny planeta; USGS; Flagstaff, AZ

- Mariah Baker, Geologista momba ny planeta; Foiben'ny Fianarana ny Tany sy ny Planeta, Smithsonian National Air & Space Museum; Washington, DC

– Michael Battalio, mpandinika ny planeta; Oniversite Yale; New Haven, CT

- Keri Bean, Lefitry ny ekipan'ny Rover Planner; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Kristen Bennett, mpahay jeolojia planeta; USGS; Flagstaff, AZ

– Fred Calef, Geologista planeta; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Brittney Cooper, mpahay siansa momba ny atmosfera; York University; Toronto, Ontario, Kanada

– Sean Czarnecki, Geologista Planetary; Arizona State University; Tempe, AZ

- Lauren Edgar, Geologista planeta; USGS; Flagstaff, AZ

– Christopher Edwards, mpahay jeolojia planeta; Oniversite Arizona Avaratra; Flagstaff, AZ

– Abigail Fraeman, mpahay jeolojia planeta; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Scott Guzewich, mpahay siansa momba ny atmosfera; NASA/GSFC; Greenbelt, NY

– Samantha Gwizd, mpahay jeolojia planeta; University of Tennessee; Knoxville, NY

- Ken Herkenhoff, mpahay siansa momba ny planeta; USGS; Flagstaff, AZ

– Evan Hilgemann, Rover Planner; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Alex Innanen, mpahay siansa momba ny atmosfera; York University; Toronto, Ontario, Kanada

– Rachel Kronyak, mpahay jeolojia planeta; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Michelle Minitti, mpahay jeolojia planeta; Framework; Silver Spring, MD

– Natalie Moore, manam-pahaizana manokana momba ny asa fitoriana, Malin Space Science Systems; San Diego, CA

- Claire Newman, mpahay siansa momba ny atmosfera, fikarohana Aeolis; Pasadena, CA

– Catherine O'Connell-Cooper, Geologista planeta; University of New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Kanada

– Melissa Rice, mpahay jeolojia planeta; Oniversite Washington Andrefana; Bellingham, NY

- Mark Salvatore, Geologista planeta; Oniversite Arizona Avaratra; Flagstaff, AZ

– Susanne Schwenzer, mpahay jeolojia planeta; Ny Open University; Milton Keynes, UK

– Ashley Stroupe, injeniera momba ny asa fitoriana; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Dawn Sumner, Geologista planeta; University of California Davis; Davis, CA

- Vivian Sun, Geologista planeta; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Lucy Thompson, mpahay jeolojia planeta; University of New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Kanada

- Scott VanBommel, mpahay siansa momba ny planeta; Washington University; St. Louis, MO

– Ashwin Vasavada, MSL Project Scientist; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Roger Wiens, Geochemist; LANL; Los Alamos, NY

– Sharon Wilson, mpahay jeolojia planeta; Foiben'ny Fianarana ny Tany sy ny Planeta, Smithsonian National Air & Space Museum; Washington, DC

– Alivia Eng, Mpianatra nahazo diplaoma; Georgia Tech; Atlanta, GA

– Remington Free, Operations Systems Engineer; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Emma Harris, Mpianatra nahazo diplaoma; Tranombakoka momba ny tantara voajanahary; London, UK

– Conor Hayes, Mpianatra nahazo diplaoma; York University; Toronto, ON, Canada

– Abigail Knight, Mpianatra nahazo diplaoma; Washington University; St. Louis, MO

- Deborah Padgett, mpitarika ny asa OPGS; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Amelie Roberts, mpahay jeolojia planeta; Kolejy Imperial; London, UK