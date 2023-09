Bibilava kenda amin'ny trondro manafika: ny fiantraikan'ny fikarohana amin'ny bibilava mihinana trondro sy ireo karazam-biby manafika.

Vao haingana ny manam-pahaizana momba ny herpetôlôgy iray any Frantsa dia nahita zava-nitranga niavaka iray, izay nanandrana nihinana trondro mitovy habe amin’ny lohany ny bibilava iray. Nicolas Fuento, herpetologista ao amin'ny Ligy tsy mitady tombontsoa ho an'ny Fiarovana ny Vorona any Frantsa, dia nahita bibilava viperine miady amin'ny karazan-trondro manafika ao Lac de Carcès any atsimoatsinanan'i Frantsa. Ity fihaonana ity dia nahatonga antso ho amin'ny fikarohana bebe kokoa momba ny fifandraisana misy eo amin'ny bibilava mpihinana trondro sy ireo karazana manafika.

Noheverin'i Fuento tamin'ny voalohany fa nanandrana nihinana trondro fotsiny ilay bibilava, saingy vetivety dia tsapany fa kenda ny trondro nipetraka tao amin'ny lalankaniny ilay bibilava. Mba hamonjena ilay bibilava dia natosika moramora tao amin'ny vavan'ilay bibilava i Fuento mba hanesorana ny hazondamosiny. Rehefa nesorina tamim-pahombiazana ireo trondro, dia niseho tsy naninona ilay bibilava ary nitsoaka.

Ny karazana trondro fantatra dia ruffe, trondro kely an-dranomamy avy any amin'ny faritra sasany any Eoropa sy Azia. Na izany aza, ny ruffe dia nampidirina tany amin'ny faritra isan-karazany, anisan'izany i Frantsa, izay heverina ho karazana invasive. Ny vombony mafy sy mitsilopilopy dia mahatonga azy ireo ho sarotra ho an'ny biby mpiremby.

Ny bibilava viperine no mihinana trondro voalohany indrindra, ary any amin'ny faritra sasany dia mifanipaka amin'ny an'ny ruffe ny tanindrazany. Ny fisian'ny ruffes manafika any amin'ny faritra mando any Mediterane, izay tsy fahita firy sy mihena ny viperine, dia mety ho loza mitatao ho an'ny mponina bibilava ao an-toerana. Ny zava-nitranga teo aloha dia nampiseho fa ny bibilava mpihinana trondro any Eoropa, anisan'izany ny bibilava viperine, dia maty rehefa avy nihinana trondro manafika.

Na dia mbola tsy voadinika aza ny fiantraikan'ny trondro manafika amin'ireo bibilava, ity tranga ity dia manasongadina ny filàna fikarohana bebe kokoa momba ny loza mety hitranga amin'ny karazana invasive. Ny fahatakarana ny fifandraisana misy eo amin'ny bibilava mihinana trondro sy ny trondro manafika dia afaka manampy amin'ny ezaka fiarovana sy fiarovana ny mponina bibilava teratany.

