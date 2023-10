Fanavaozana ny angovo: fitaovana marani-tsaina ho an'ny hoavy maharitra

By

Fampidirana

Tamin'ny taona 2008, ny Akademia Nasionaly Amerikana momba ny Injeniera dia namaritra fanamby lehibe 14 ho an'ny taonjato faha-21, izay maro amin'izy ireo no mila fitaovana faran'izay haingana. Miaraka amin'io fepetra takiana io, ny VinFuture Foundation dia nampiantrano ny InnovaTalk Webinar momba ny "Smart Materials for Energy Harvest and Storage." Ny hetsika dia nampivondrona manampahaizana avy amin'ny sehatra isan-karazany mba hiresaka momba ny anjara asan'ny fitaovana marani-tsaina amin'ny fampivoarana ny teknolojia bateria sy ny fahombiazan'ny cellule solaire.

Famoahana ny mety hisian'ny batterie solid-state

Nandritra ny webinar, ny Profesora Antonio Castro Neto avy ao amin'ny National University of Singapore dia niditra tao amin'ny faravodilanitry ny teknolojian'ny bateria, nifantoka tamin'ny bateria matanjaka. Ireo vatoaratra ireo, tsy toy ny ranon-javatra mitovy aminy, dia mampiasa elektrôlôty mafy ho an'ny fitaterana ion. Io toetra tsy manam-paharoa io dia tsy vitan'ny manatsara ny fiarovana amin'ny alàlan'ny fanafoanana ny loza ateraky ny hafanana be loatra sy ny fipoahana fa manolotra fanamby vaovao ihany koa amin'ny fahatakarana ny fifindran'ny ion ao anaty solids.

Mba hahatakarana io trangan-javatra io, ny Prof. Neto dia nanantitrantitra fa ilaina ny fifindrana avy amin'ny foto-kevitra electrochemistry nentim-paharazana mankany amin'ny foto-kevitry ny Fizika Solid-State. Ny fikarohana nataon'ny ekipany dia nanambara ny anjara andraikitry ny topologie sy ny jeometria an'ny kristaly amin'ny famaritana ny fifindran'ny ion. Tamin'ny fandalinana ny Hessian Matrix, izy ireo dia namaritra telo manan-danja amin'ny fivezivezena ion: hakitroky kristaly, hafainganam-pandeha feo, ary ny rafitra topolojikan'ny kristaly.

Ny fahitana farany ho an'ny batterie solide dia ny famolavolana fitaovana vaovao miaraka amin'ny toetra matanjaka sy malefaka atomika. Ny fandrosoana goavana amin'ity sehatra ity dia mety hitarika vahaolana fitahirizana angovo mahomby kokoa sy maharitra.

Fandrosoana amin'ny fahombiazan'ny sela solar

Dr. Hieu Nguyen avy ao amin'ny Australian National University dia nizara hevitra momba ny fikarohana nataon'ny ekipany amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny sela masoandro. Amin'ny alàlan'ny fandrefesana ny coefficient de absorption amin'ny fitaovana isan-karazany, dia afaka mamaritra ny mety ho fiantraikan'ny hazavana izy ireo. Ity fampahalalana ity dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fisafidianana fitaovana ho an'ny fanamboarana sela solar.

Fanampin'izany, nanasongadina ny maha-zava-dehibe ny fahatakarana ny fisondrotry ny hazavana sy ny fivoahana amin'ny faminaniany ny habetsahan'ny famokarana elektrôna ao anaty akora iray ny Dr. Nguyen. Ity fahalalana ity dia manampy amin'ny fanatsarana ny famolavolan'ny cellule solaire mba hahatratrarana ny tampony ambony sy ny fahombiazan'ny ankapobeny.

Famaranana

Ny InnovaTalk Webinar an'ny VinFuture Foundation dia nanazava ny hery manova ny fitaovana maranitra amin'ny fanavaozana ny teknolojia angovo. Avy amin'ny batteries solide ka hatramin'ny cellule solaire, ireo fitaovana ireo dia mitazona ny fanalahidin'ny hoavy maharitra sy mahomby. Rehefa manohy mamaha ny misterin'ny fivezivezen'ny ion sy ny toetra ara-materialy ny mpikaroka, dia afaka manantena fanavaozana vaovao isika izay hamolavola ny tontolon'ny angovo mandritra ny taona maro ho avy.

Fanontaniana matetika (FAQ)

F: Inona no fitaovana marani-tsaina?

A: Ny fitaovana marani-tsaina dia fitaovana natao miaraka amin'ny toetra mamaly ny fanentanana ivelany, toy ny hafanana, hazavana, na tsindry. Manana fahafahana manova ny toetrany ara-batana na simika amin'ny fomba voafehy izy ireo, ka mahatonga azy ireo ho azo ampifanarahana sy azo ampiasaina amin'ny fampiharana isan-karazany.

F: Inona no atao hoe bateria solid-state?

A: Ny batterie solid-state dia karazana batterie izay mampiasa électrolyte mafy fa tsy electrolyte ranoka, araka ny hita amin'ny batterie nentim-paharazana. Manolotra fiarovana, fitoniana ary hakitroky ny angovo izy ireo raha oharina amin'ny ranon-javatra mitovy aminy.

F: Nahoana no zava-dehibe ny fahombiazan'ny cellule solaire?

A: Ny fahombiazan'ny sela solar dia mamaritra ny habetsahan'ny tara-masoandro azo ovaina ho angovo elektrika azo ampiasaina. Ny fahombiazan'ny avo kokoa dia midika ho herinaratra bebe kokoa azo avy amin'ny habetsahan'ny tara-masoandro mitovy, izay mitarika amin'ny fampihenana ny vidin'ny famokarana sy loharano angovo maharitra kokoa.