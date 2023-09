Ny Tantaran'ny Evolisiona dia manambara ny fitomboan'ny voay miadana

Ny fandinihana vao haingana iray navoaka tao amin’ny Current Biology mitondra ny lohateny hoe “Origins of slow growth on the crocodilian stem lineage” dia nanazava ny antony nitomboan’ny voay, anisan’izany ny voay sy ny alligators, raha oharina amin’ny vorona havany akaiky indrindra. Nanadihady ny firafitry ny taolam-biby avy amin'ny razambe voay 200 tapitrisa taona, fantatra amin'ny anarana hoe crocodylomorph, ny ekipa mpikaroka, ary nahita fa nitombo tsikelikely izy ireo, mitovy amin'ny voay maoderina.

Gaga ireo mpikaroka rehefa nahita fa ny taolan'ireo crocodylomorphs fahiny ireo dia misy karazana antsoina hoe taolana fibre parallèle, izay manondro ny tahan'ny fitomboana eo amin'ny razambeny izay mitombo haingana sy ireo voay mihamitombo ankehitriny. Ity fikarohana ity dia manohitra ny fiheverana mahazatra fa ny fitomboan'ny voay velona dia mifamatotra amin'ny fomba fiainany mipetrapetraka sy semi-aquatic. Ireo crocodylomorphs tany am-boalohany dia biby navitrika sy terestrialy tanteraka, fa tsy ireo biby mpiremby manafika izay misy ankehitriny.

Ny fandinihana koa dia nahitana ny fandinihana ny fôsily avy amin'ny razamben'ny voay goavam-be vao hita izay niaina 210 tapitrisa taona lasa izay tany Afrika Atsimo. Ny mpikaroka dia nandinika ny taolana teo ambanin'ny mikraoskaopy mahery vaika mba hamaritana ny taona amin'ny fahafatesana, ny tahan'ny fitomboana isan-taona ary ny toetran'ny taolana. Raha ampitahaina amin'ny karazam-biby hafa fantatra ilay santionany, dia fantatra fa razamben'ny voay tany am-boalohany izy io, angamba no voalohany indrindra amin'ny vondrona misy voay maoderina.

Hitan’ny mpikaroka fa nitombo miadana kokoa noho ny biby mandady lehibe hafa tamin’ny androny, toy ny dinôzôra, ireo karazam-biby goavam-be. Ity paikady fitomboana miadana ity dia nitohy ary nihena bebe kokoa tamin'ireo karazana crocodylomorph vao haingana. Ny fitomboana miadana dia lasa toetran'ny crocodylomorph fantatra rehetra midina avy amin'ny razambeny fahiny, ka namela azy ireo ho tafavoaka velona tamin'ny fisehoan-javatra famongorana faobe tamin'ny faran'ny vanim-potoana Triassic.

Amin'ny lafiny iray, ny dinôzôra dia inoana fa tafavoaka velona tamin'ny faharinganana faobe tamin'ny fitomboana haingana. Ity hetsika ity dia nitarika ny fiaraha-miaina amin'ireo dinôzôra mitombo haingana sy ireo crocodylomorphs mihamitombo tsikelikely tamin'ny vanim-potoana manaraka, ary tamin'ny farany dia nametraka ny fototry ny tsy fitovian'ny fitomboana hita tamin'ny taranany maoderina, ny vorona ary ny voay.

Ny valin'ny fanadihadiana dia manondro fa ny tsy fitoviana eo amin'ny taham-pitomboan'ny vorona sy ny voay dia niorina tany am-piandohan'ny tantaran'ny evolisiona, na dia biby nitombo haingana aza ny razambeny. Ity fikarohana ity dia manampy amin'ny fahatakarantsika ireo anton-javatra sarotra misy fiantraikany amin'ny lamin'ny fitomboana sy ny fampifanarahana amin'ny evolisiona amin'ny karazana samihafa.

Sources:

- "Niandohan'ny fitomboana miadana eo amin'ny taranjan'ny voay" - Biolojia ankehitriny

– Prof. Jennifer Botha, Oniversiten'i Witwatersrand

– Prof. Jonah Choiniere, University of the Witwatersrand

- Bailey Weiss, University of the Witwatersrand

- Paul Barrett, Merit Professor of Palaeontology ao amin'ny Natural History Museum, London