Inona no mitranga amin'ny natiora mandritra ny fanakona-masoandro?

Mandritra ny fanakona-masoandro, dia misy fiovana mahatsiravina ny zavaboary. Ny biby, izay miantehitra amin'ny tsingerin'ny masoandro sy ny volana, dia mety hikorontana. Ny biby mihetsiketsika antoandro dia mihemotra any amin'ny toeram-pialofany, fa ny biby amin'ny alina dia mihetsiketsika, mieritreritra fa matory be. Vaky ny tranon-kalany ny hala, ka rehefa tapitra ny fanakona-masoandro dia hamboarina indray. Any Zimbaboe, ny hipopotama dia mandao ny reniranony ary mankany amin'ny toeram-pisakafoany amin'ny alina amin'ny tany maina. Ny trondro sy ny vorona mihetsiketsika mandritra ny andro dia mitady ny toeram-pialan-tsasatra amin'ny alina.

Ny olombelona koa dia mety hiaina ny vokatry ny fanakona-masoandro. Ny olona sasany dia mitatitra fa reraka na lethargic, izay vokatry ny fiovan'ny hazavana voajanahary tampoka. Miova koa ny atmosfera mandritra ny fanakona-masoandro, izay miteraka fiovan'ny rivotra, ny mari-pana, ny rakotry ny rahona, ary ny hamandoana. Ny fihenan'ny mari-pana mandritra ny fanakona-masoandro dia mety hahatonga ny rivotra ho mando kokoa. Fanampin'izany, ny onjam-peo dia mety hikorontana mandritra ny fanakona-masoandro noho ny fiovan'ny ionosphere, izay misy fiantraikany amin'ny fifandraisana lavitra.

Ny aloka mandritra ny fanakona-masoandro dia mipetaka amin'ny crescents madinidinika mamiratra, ka miteraka vokatra mahatsiravina. Na ny zavamiaina bitika aza dia mety hisy fiantraikany amin'ny fanakona-masoandro. Ny fandinihana natao tany Inde dia nahita fa ny bakteria ao amin'ny lovia petri ao amin'ny laboratoara dia nanjary kely kokoa ary samy hafa ny endriny teo akaikin'ny tampon'ny fanakona-masoandro. Na izany aza, ireo vokatra ireo dia tsy naverina naverina.

Amin'ny ankapobeny, ny fanakona-masoandro dia miteraka fisehoan-javatra mahaliana eo amin'ny natiora, izay misy fiantraikany amin'ny biby, ny mari-pana, ny onjam-peo, ny aloka, ary na dia ny zavamiaina bitika aza. Fampisehoana tsy manam-paharoa izay manome antsika topimaso ny fifandraisana mahavariana eo amin'ny fisehoan-javatra any an-danitra sy ny tontolo voajanahary.

