Ny Simons Foundation dia manambara ireo nahazo ny loka fahaleovantena

Ny Simons Foundation dia nanambara ireo 13 nahazo ny mari-pankasitrahana ho an'ny fahaleovantena, izay manohana ny mpikaroka amin'ny fifindrana avy amin'ny fanofanana mpanoro hevitra mankany amin'ny toerana fikarohana tsy miankina. Ny mpiara-miasa tsirairay dia hahazo fanohanana postdoctoral hatramin'ny roa taona, anisan'izany ny karama isan-taona $ 85,000 ary ny tambin-karama ho an'ny fampandrosoana matihanina $ 10,000 isan-taona. Rehefa mahazo toeran'ny mpampianatra amin'ny fandaharam-pianarana, ny mpiara-miasa dia hahazo famatsiam-bola mitentina $ 600,000 mandritra ny telo taona.

Ny fandaharan'asan'ny fahaleovantena telo dia omena amin'ny alàlan'ny Simons Collaboration on the Global Brain (SCGB), ny Simons Collaboration on Plasticity and the Aging Brain (SCPAB), ary ny Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI). Ireo fandaharan'asa ireo dia mikendry ny hampiroborobo ny mpiara-belona amin'ny fiovana mankany amin'ny fahaleovantenan'ny fikarohana.

Ny loka Tetezamita ho amin'ny fahaleovantena (TTI), atolotra amin'ny alàlan'ny SCGB sy ny SCPAB, dia manome fanohanana ireo mpikaroka momba ny neuroscience. Ny mari-pankasitrahana SCGB TTI dia mifantoka amin'ny fanadihadiana ny faritra midadasika amin'ny famahana sela tokana mba hahatakarana ny coding sy ny dinamika neural, raha ny loka SCPAB TTI kosa dia mifantoka amin'ny neuroscience momba ny fahanterana ara-tsaina raha tsy misy aretina. Ireo programa roa ireo dia misokatra ho an'ny olona avy amin'ny vondrona tsy voatanisa ao amin'ny neuroscience, anisan'izany ireo manana fahasembanana sy fiaviana sahirana.

Ny loka SFARI Bridge to Independence (BTI) dia mandray ireo mpangataka avy amin'ny fiaviana samihafa izay miasa amin'ny lafiny samihafa amin'ny siansa autisme, toy ny génétique, ny mekanika molekiola, ny faritra sy ny rafitra ary ny siansa klinika. Ny SFARI dia mamporisika ny fangatahana avy amin'ny vondrona tsy voatanisa ara-tantara na voahilika.

Ny mpiara-miasa rehetra avy amin'ireo programa telo dia ho lasa ampahany amin'ny vondrom-piarahamonina fianarana, mandray anjara amin'ny fampandrosoana matihanina sy ny hetsika fananganana fiarahamonina. Handray anjara amin'ny atrikasa izy ireo, hahazo fanohanana avy amin'ireo mpahay siansa sy mpiasa ao amin'ny Simons Foundation, hihaona amin'ireo mpanoro hevitra ivelany voatendry, ary hanatrika fivorian'ny mpanadihady momba ny Simons Foundation sy ny fialan-tsasatry ny Independence Award.

Hisokatra amin'ny 2024 oktobra 10 ny fe-potoana fangatahana ny mari-pankasitrahana ny fahaleovantena 2023. Raha mila fanazavana fanampiny momba ireo loka dia tsidiho ny pejin'ny Simons Foundation Independence Awards.

famaritana:

SCGB: Fiaraha-miasa Simons amin'ny atidoha manerantany

SCPAB: Fiaraha-miasa Simons momba ny plastika sy ny atidohan'ny fahanterana

SFARI: Fikarohana momba ny fikarohana momba ny autism Foundation Simons

Sources:

– [Simons Foundation](simonsfoundation.org/independence-awards.html)