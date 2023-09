Hitan'ny fandinihana vaovao fa afaka manampy amin'ny fisorohana ny fandotoana haran-dranomasina ny alokaloka

By

Ny fanadihadiana vao haingana nataon'ny Southern Cross University any Aostralia dia nahita vahaolana mety ho fisorohana ny fandotoana ny haran-dranomasina: alokaloka. Niteraka fahasimbana lehibe ho an'ny haran-dranomasina ny fanafoanana ny haran-dranomasina, izay nanjary valan'aretina maneran-tany noho ny fiakaran'ny maripanan'ny rano, anisan'izany ny Great Barrier Reef malaza.

Araka ny voalazan'i Peter Butcherine, mpanoratra mpitarika ny fanadihadiana, ny Great Barrier Reef dia tandindomin-doza amin'ny fiovan'ny toetr'andro ary niaina trangan-javatra fandotoana faobe efatra nanomboka tamin'ny taona 2016. Ny fahavaratra ho avy amin'ny 2023-24 dia miteraka risika ambony noho ny toetry ny El Niño sy ny avo kokoa. hafanan'ny rano. Izany, miaraka amin'ny voka-dratsin'ny fiovan'ny toetr'andro, toy ny onjan-dranomasina matetika kokoa sy ny tafiotra, dia miteraka loza lehibe ho an'ny haran-dranomasina.

Na dia ilaina aza ny ezaka hampihenana ny fiovaovan'ny toetr'andro, dia tsy ampy hiarovana ny Great Barrier Reef intsony izany. Noho izany, ireo mpikaroka ao amin'ny subprogram Cooling and Shading an'ny Reef Restoration and Adaptation Program (RRAP) dia nifantoka tamin'ny ezaka nataony tamin'ny fanadihadiana ny fahombiazan'ny haran-dranomasina manaloka mba hiadiana amin'ny fanalefahana.

Nahazo valiny tsara ny fandinihana, mampiseho fa na ny alokaloka ampahany amin'ny ampahany amin'ny andro aza dia mety hanamaivana ny fanalefahana. Ny fihenan'ny tara-masoandro amin'ny 30% amin'ny mitataovovonan'ny masoandro mandritra ny adiny efatra dia hita fa nampiadana ny fanombohan'ny fanamainana amin'ny vato harana marivo sy mafana.

Ireo fikarohana ireo dia manokatra ny mety hisian'ny fitsabahan'ny olombelona isan-karazany mba hanampiana ny tontolo iainana haran-dranomasina. Ny saron-tava artifisialy, toy ny lamba alokaloka, dia vahaolana iray azo atao, saingy ilaina ny fikarohana fanampiny mba hahatakarana ny fiantraikany ankolaka. Safidy iray hafa mampanantena dia ny fampiasana rafitra zavona artifisialy, izay afaka manome alokaloka nefa tsy misy fiantraikany amin'ny tontolon'ny haran-dranomasina. Na izany aza, ilaina ny fikarohana sy ny fampandrosoana fanampiny alohan'ny hanitatra ny fampielezana eny an-kianja.

Ny fanadihadiana dia manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fomba fiasa vaovao amin'ny fiarovana ny haran-dranomasina sy ny filàna maika ny hetsika hitazomana ireo tontolo iainana tena ilaina ireo.

famaritana:

– Fandotoana ny haran-dranomasina: Ny dingan'ny fandroahan'ny haran-dranomasina ny algôma symbiotika miaina ao anatin'ny vatany, vokatry ny adin-tsaina ara-tontolo iainana toy ny fiakaran'ny maripanan'ny rano.

– Great Barrier Reef: Ny rafitra haran-dranomasina lehibe indrindra eran-tany any amin'ny morontsirak'i Queensland, Aostralia.

- Alokaloka: Mampihena ny hazavan'ny tara-masoandro tonga any amin'ny vato harana amin'ny alalan'ny fandrakofana na fampiasana fomba artifisialy.

– El Niño: Fomban'ny toetr'andro miavaka amin'ny hafanan'ny Oseana Pasifika, izay mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny toetr'andro maneran-tany.

– Onja hafanana an-dranomasina: vanim-potoanan'ny hafanan'ny rano mafana tsy mahazatra ao anaty ranomasina.

- Fiovan'ny toetr'andro: Fiovana maharitra eo amin'ny mari-pana sy ny toetr'andro vokatry ny asan'ny olombelona, ​​indrindra fa ny fivoahan'ny entona mampidi-doza.

Sources:

– Fandalinana navoaka tao amin'ny Frontiers in Marine Science, notarihin'ny Southern Cross University any Aostralia

– Teny nalaina avy amin'i Peter Butcherine, mpiara-miasa amin'ny fikarohana ao amin'ny Oniversiten'i Southern Cross any Aostralia, navoaka tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Newsweek