Neptune amin'ny fanoherana: Rahoviana ary ahoana no hijerena ny gilasy

Ny Neptune, planeta fahavalo amin'ny masoandro ary planeta lavitra indrindra amin'ny rafi-masoandro misy antsika, dia ho mpanohitra ny talata 19 septambra. Midika izany fa hizotra mivantana amin’ny masoandro sy ny Tany izy io, ary ny planetantsika no eo afovoany. Amin'ny maha-bonus fanampiny azy dia hanao ny fanatonana akaiky indrindra ny Tany koa i Neptune, fantatra amin'ny anarana hoe perigee, amin'ny fotoana mitovy. Izany dia hahatonga ny planeta lavitra ho lehibe kokoa sy hamirapiratra amin'ny lanitra amin'ny alina, hamoronana fotoana tsara hanaovana fandinihana.

Avy any New York City, hiakatra any atsinanana i Neptune amin'ny 6:58 pm EDT eo ho eo ary ho hita ora vitsivitsy aty aoriana. Amin'ny toerana avo indrindra any an-danitra, manodidina ny 12:51 am EDT amin'ny Alarobia 20 Septambra, ny Neptune dia ho 46 degre ambonin'ny faravodilanitra. Ao amin'ny antokon-kintana Pisces no misy azy io.

Na izany aza, zava-dehibe ny manamarika fa na dia eo amin'ny perigee aza i Neptune, dia mbola tena mifanalavitra ny tany sy ny gilasy. Mandritra io fomba akaiky indrindra io, dia mbola ho 2.7 lavitrisa kilaometatra miala ny planetantsika i Neptune. Mba hanolorana fomba fijery sasany dia misaraka amin'ny halavirana 140 tapitrisa kilaometatra ny Tany sy Mars. Midika izany fa mety ho avo roa heny ny elanelana eo anelanelan'i Mars sy ny Tany eo anelanelan'ny Tany sy Neptune.

Noho ny halaviran-dava dia tsy hita maso eny an-danitra i Neptune. Manana sakany 31,000 kilaometatra (50,000 kilaometatra) eo ho eo amin’ny haben’ny Tany izy io, ka izany no planeta fahefatra lehibe indrindra amin’ny rafi-masoandro misy antsika. Na izany aza, ny fahitana an'i Neptune dia mitaky ny fampiasana teleskaopy na binocular kalitao sy ny toetr'andro tsara.

Raha mahaliana anao ny mijery an'i Neptune na maka sary ny lanitra amin'ny alina, dia misy loharano maro azo alaina. Space.com dia manome torolalana momba ny teleskaopy, binocular, fakantsary ary lantihy tsara indrindra ho an'ny astrofotografika. Raha azonao atao ny maka sary an'i Neptune amin'ny fanoherana, dia azonao atao mihitsy aza ny manolotra ny sarinao sy ny antsipiriany [email voaaro] ho an'ny fahafahana mizara azy ireo amin'ireo mpankafy habakabaka hafa.

Ho fehin-kevitra, ny fanoheran'i Neptune sy ny akaiky azy amin'ny Tany dia manome fahafahana tsara hijerena sy handalinana an'io goavan'ny ranomandry lavitra io. Amin'ny fampiasana ny fitaovana mety sy ny fitadiavana toerana mety, ny mpijery ny lanitra dia afaka talanjona amin'ny zava-mahatalanjon'ny rafi-masoandro misy antsika.

