Manambara ny porofon'ny Farihy Fotaka Fahiny ny fanarian-drano any amin'ny faritra mikorontana maritiora

Ny fikarohana manan-tantara nataon'ny ekipa mpiara-miasa notarihan'i Alexis Rodriguez ao amin'ny Planetary Science Institute dia namoaka porofo momba ny lemaka sedimenta noforonin'ny fanarian-drano ao anatin'ny firodanan'ny Marsa antsoina hoe terrain mikorontana. Ny mpikaroka dia nifantoka tamin'ny vondrona sedimentary ao anatin'ny Hydraotes Chaos, izay adikany ho sisa tavela amin'ny farihy fotaka noforonin'ny fivoahana avy amin'ny stratigraphy fotaka misy entona efa ho 4 lavitrisa taona lasa izay. Io vanim-potoana io dia mifanitsy amin'ny fotoana iray izay azo inoana fa azo nonenana ny eny ambonin'ny Mars. Ny antsanga hita ao amin'io faritra io dia mety ahitana porofon'ny fiainana taloha.

Ny fikarohana, mitondra ny lohateny hoe "Fikarohana ny porofon'ny sisa tavela amin'ny sedimentary aquifer Amazoniana afovoany ao amin'ny terrain korontana Mars" ary navoaka tao amin'ny Nature Scientific Reports, dia fiaraha-miasa miaraka amin'ireo mpiara-manoratra avy amin'ny NASA Ames Research Center, University of Arizona, Autonomous University of Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science, ary ny University of Florida.

Ny iray amin'ireo zavatra mahaliana dia ny fisian'ny volkano fotaka sy ny diapir ao amin'ny Hydraotes Chaos, izay miely patrana ary inoana fa vokatry ny volkanisma sedimenta. Raha tokony ho ny magmà miakatra sy mipoaka, ny antsanga sy ny sira mando dia tonga sy mamaky ny tany, ka mamorona dongon-tany sy mikoriana. Ireo fiforonan'ny havoana ireo dia tsy miseho afa-tsy amin'ny fitaovana gorodona mikorontana fa tsy amin'ny mesas, izay manondro rohy amin'ny firafitry ny fitaovana fa tsy ny fototarazo avy amin'ny hery fanitarana isam-paritra vokatry ny fiakaran'ny magmatic.

Ny fikarohana dia dingana lehibe amin'ny fahatakarana ny tantara ara-jeolojika sy ny mety ho fonenan'ny Mars. Asongadin'izany ny maha-zava-dehibe ny famotopotorana ireo faritra misavoritaka ireo, satria izy ireo dia mety manana famantarana ny mety ho fisian'ny fiainana taloha ao amin'ny planeta mena. Raha mbola mitohy ny fikarohana an'i Mars, ny fandalinana fanampiny momba ny fanarian-drano sy ny fiforonan'ny sedimenta dia hanampy amin'ny famahana ny misterin'ny lasa.

