Mampiahiahy ny Globe sy Nouvelle Zélande ny fihenan'ny ranomandry any Antarctica

Niteraka ahiahy lehibe momba ny fiovana manaitra nitranga tao Antarctica ny fihaonambe vonjy maika an'ny Sehatra Siansa Antarctica any Wellington, indrindra mikasika ny fihenan'ny ranomandry an-dranomasina nandritra ny ririnina lasa teo. Mpikambana roa malaza ao amin'ny Sehatra Siansa, Profesora Nick Golledge sy Dr Bella Duncan, samy avy ao amin'ny Ivon-toeram-pikarohana Antartika ao amin'ny Oniversiten'i Victoria any Wellington, no naneho ny ahiahiny momba ny fiantraikan'ny fihenan'ny ranomandry any Antarctica ho an'ny vondrom-piarahamonina manerantany, anisan'izany i Nouvelle-Zélande.

Nisy lahatsoratra vao haingana nivoaka tao amin'ny Communications Earth and Environment dia nanintona ny saina ho amin'ny firaketana an-tsoratra kely indrindra amin'ny ranomandry any Antarctica hita tamin'ny Febroary 2023, nanoro hevitra fa ny hafanan'ny ranomasina dia nandray anjara tamin'ny fanosehana ny ranomandry ho any amin'ny fanjakana ambany. Midika izany fa mety ho novaina ny dingana fototra mifehy ny fandrakofana ranomandry any Antarctica.

Araka ny filazan'ny Profesora Nick Golledge, ny maodely momba ny toetrandro dia maminavina ny fihenan'ny ranomandry any Antarctica ao anatin'ny folo taona ho avy, na dia ao anatin'ny toe-javatra henjana amin'ny fampihenana ny entona mandatsa-dranomaso aza. Ny fihenan'ny ranomandry any an-dranomasina dia mampanahy mafy satria mitana anjara toerana lehibe amin'ny famokarana ny Rano Ambany Antarctica, iray amin'ireo rian-dranomasina lehibe indrindra eto an-tany. Ny fanakorontanana ny fivezivezeny dia misy fiantraikany lehibe amin'ny toetr'andro maneran-tany, anisan'izany ny faritra Wairarapa. Ambonin'izany, ny fihenan'ny ranomandry any an-dranomasina dia miteraka loza mitatao ho an'ny pingouins Emperora, satria miantehitra mafy amin'izany izy ireo amin'ny fiompiana.

Dr Bella Duncan dia mizara ny ahiahin'ny Profesora Golledge. Ny fandinihana ny firaketana ara-tantara momba ny tontolo iainana Antarctica dia manondro fa ny fiovana ankehitriny dia mety hitohy, ka miteraka fiantraikany lehibe amin'ny toetr'andro eo an-toerana sy maneran-tany, ny haavon'ny ranomasina ary ny tontolo iainana. Ny faharavana nateraky ny rivo-doza Gabrielle tamin'ity taona ity dia ohatra tsara amin'ny vokatry ny rivotra mafana kokoa, izay mitazona rano bebe kokoa ary miteraka rotsak'orana. Miaraka amin'ny fiandrasana ny fisehoan-javatra mahery vaika kokoa amin'ny toetr'andro, ny hetsika maika hiatrehana ny fiovaovan'ny toetr'andro dia lasa tena ilaina, satria miady mafy ny mpahay siansa momba ny toetr'andro mba hampita ny hamehana ny toe-javatra.

