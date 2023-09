Olombelona mitondra ny fahaverezan'ny sampana maro ao amin'ny hazon'aina, ny fandinihana hita

Ny fandinihana vaovao iray dia mampitandrina ny amin’ny fandrahonana ho lany tamingana fahenina vokatry ny asan’ny olombelona, ​​izay milaza fa ny olombelona no mitarika ny fahaverezan’ny sampana manontolon’ny “Hazon’aina”. Ny fanadihadiana, navoaka tao amin'ny Proceedings of the National Academy of Sciences, dia miavaka satria mandinika ny faharinganan'ny genera manontolo fa tsy ny karazana tsirairay.

Nifantoka tamin’ny karazana biby misy hazon-damosina (tsy anisan’izany ny trondro) ny mpikaroka, ka hitany fa tamin’ireo karazana 5,400 73 nodinihina, dia 500 no efa lany tamingana tao anatin’ny XNUMX taona farany, ka ny ankamaroany dia nanjavona tao anatin’ny roapolo taona lasa. Io taham-paharinganana io dia ambony lavitra noho ny nantenaina araka ny tombana avy amin'ny firaketana fôsily.

Ny asan'ny olombelona toy ny fanimbana ny toeram-ponenany, ny fanjonoana tafahoatra ary ny fihazana no antony voalohany mahatonga ity krizy fandripahana ity. Ny fahaverezan'ny karazana iray dia mety hiteraka voka-dratsy lehibe amin'ny tontolo iainana iray manontolo. Ny mpiara-manoratra amin'ny fanadihadiana, Gerardo Ceballos, dia manasongadina ny maha-maika ny toe-draharaha, ary nilaza hoe: “Ny mampanahy anay dia ny ... very haingana be izahay, ka ho anay, dia manondro ny firodanan'ny sivilizasiona izany.”

Na dia manaiky aza ny manam-pahaizana rehetra fa mampatahotra ny tahan'ny fandripahana amin'izao fotoana izao, dia adi-hevitra ny amin'ny maha lany tamingana fahenina izany. Ny mpahay siansa dia mamaritra ny faharinganana faobe amin'ny fahaverezan'ny 75% amin'ny karazana ao anatin'ny fotoana fohy. Araka ny voalazan'i Robert Cowie, biolojista ao amin'ny Oniversiten'i Hawaii, amin'ny fampiasana an'io famaritana io, dia mbola tsy nitranga ny fandripahana fahenina.

Na izany aza, ny fikarohana momba ny sampana manontolon'ny Hazo Fiainana very dia manasongadina ny hamafin'ny toe-javatra. Ity fanadihadiana ity dia mampiseho fa ilaina maika ny hetsika hitahiry ny zavamananaina sy hiarovana ny hoavin'ny olombelona.

Sources:

– Ceballos, G., et al. (2023). Famongorana biolojika amin'ny alàlan'ny famongorana faobe fahenina mitohy izay asehon'ny fatiantoka sy ny fihenan'ny isan'ny vertebrate. Proceedings of the National Academy of Sciences.

- Alahady 20 septambra 2023