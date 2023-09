Olombelona mitondra fahaverezan'ny sampan'ny hazon'aina manontolo, mampitandrina ny fandinihana vaovao

Ny fanadihadiana vao haingana navoaka tao amin'ny Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dia nanambara fa ny olombelona no mahatonga ny faharinganan'ny sampana manontolo amin'ny "Hazon'ny Fiainana", izay miteraka ahiahy momba ny mety ho lany tamingana fahenina. Ny fanadihadiana, notarihin'ny mpikaroka ao amin'ny National Autonomous University of Mexico, dia mifantoka amin'ny famongorana ny genera manontolo, izay fanasokajiana ny karazana sy ny fianakaviana.

Tsy toy ny fanadihadiana teo aloha izay nanadihady ny fahaverezan'ny karazana tsirairay, ity fikarohana ity dia mamakafaka ny fanjavonan'ny genera manontolo. Fandraisan'anjara lehibe izany satria manome fahatakarana lalindalina kokoa ny tahan'ny faharinganana ankehitriny. Ny Profesora Gerardo Ceballos, iray amin'ireo mpiara-manoratra ny fanadihadiana, dia nanantitrantitra fa ny krizin'ny famongorana dia henjana mitovy amin'ny krizy amin'ny fiovan'ny toetr'andro saingy matetika tsy voajery.

Tamin'ny fandinihana ny angona avy amin'ny International Union for Conservation of Nature (IUCN), ireo mpikaroka dia nahita fa 73 genera no lasa lany tamingana tao anatin'ny 500 taona farany, ary ny ankamaroan'ny lany tamingana nitranga tao anatin'ny roa taonjato farany. Mampiahiahy izany, satria araka ny taham-paharinganana teo aloha dia tokony ho karazany roa ihany no very tao anatin’ny fe-potoana iray.

Ny fanadihadiana dia milaza fa ny asan'ny olombelona toy ny fanimbana ny toeram-ponenana, ny fanjonoana tafahoatra ary ny fihazana no tena mahatonga ireny fandripahana ireny. Ny fatiantoka na dia karazana iray aza dia mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny tontolo iainana. Mino ny mpikaroka fa ilaina ny hetsika maika mba hisorohana ny fahaverezana bebe kokoa sy ny firodanan'ny sivilizasiona.

Na dia misy aza ny marimaritra iraisana eo amin'ny manam-pahaizana fa mampanahy ny tahan'ny fandripahana amin'izao fotoana izao, na mahafeno ny fepetran'ny fandripahana faobe fahenina izany dia mbola resabe ihany. Ny famongorana faobe dia faritana ho fahaverezan'ny 75% amin'ny karazana ao anatin'ny fotoana fohy. Na izany aza, raha mitohy na mitombo ny taham-pahafatesana amin'izao fotoana izao, dia mety hisy ny faharinganana faobe.

Nasongadin'ireo mpanoratra ny fanadihadiana fa ilaina ny manao laharam-pahamehana ny fiarovana sy ny famerenana amin'ny laoniny ny toeram-ponenana voajanahary mba hisorohana ny faharinganana bebe kokoa. Heverin’izy ireo fa mbola azo atao ny mamonjy karazana maro raha misy ny fandraisana andraikitra haingana.

Loharano: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

famaritana:

Genera: Ao amin'ny fanasokajiana ny zavamananaina, ny genus dia laharana eo amin'ny karazana sy ny fianakaviana.

Karazan-javamaniry: Vondrona zavamananaina mitovy toetra ary afaka miteraka mba hamokatra taranaka lonaka.

Famongorana faobe: Fatiantoka haingana ny isan-jaton'ny karazam-biby ao anatin'ny fotoana fohy, mitarika fiovana lehibe ara-tontolo iainana sy evolisiona.

Hazo Fiainana: fanehoana an'ohatra ny fifandraisana misy eo amin'ireo karazany samihafa, mamakivaky ny tantaran'ny evolisiona mankany amin'ny razambe iray.