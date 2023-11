Mamaha ny mahasarika tsy manam-paharoa: Inona no mampiavaka an'i Drosophila Sechellia?

By

Ny mpikaroka avy ao amin'ny Oniversiten'i Kalifornia, Riverside dia nanao fikarohana lehibe izay manazava ny mahasarika ny karazana lalitra iray manokana, Drosophila sechellia, sy ny voankazo tsy fahita firy hita any Seychelles irery ihany. Ity fandalinana vaovao ity, navoaka tao amin'ny Cell Reports, dia manome fomba fijery vaovao momba ny fiovan'ny evolisiona izay nahatonga an'i D. sechellia hiroborobo amin'ny voankazo misy poizina (Morinda citrifolia) raha toa kosa ny karazana Drosophila hafa dia voaroaka.

Mba hahatakarana ny tian'ny D. sechellia tsy manam-paharoa amin'ny voankazo noni, dia nifantoka tamin'ny fitondran-tenany sy ny physiologie ny mpikaroka. Tsy sahala amin'ireo karazana Drosophila hafa, D. sechellia dia namolavola fahaiza-manao mahagaga hizaka ny poizina misy ao amin'ny asidra matavy amin'ny voankazo noni. Tamin'ny alalan'ny fanadihadiana nataon'izy ireo no nahafantaran'ny mpikaroka fa ireo asidra matavy ireo dia manetsika ny neurons tsiro mangidy amin'ny lalitra sady manakana ny neurons tsirony mamy. Io fampahavitrihana ny mangidy sy ny fanafoanana ny mamy io no tena mahasarika an'i D. sechellia amin'ny voankazo.

Ny mampiavaka an'i D. sechellia amin'ny karazana hafa dia ny fahatsapany ambany kokoa amin'ny asidra matavy sasany, izay manalefaka ny famantarana ratsy ateraky ny neurons tsiro mangidy. Fanampin'izany, ireo asidra matavy ireo koa dia manakana ny valin'ny siramamy, na dia amin'ny ambaratonga ambany kokoa aza ao amin'ny D. sechellia. Vokatr'izany, D. sechellia dia tsy mihinana ny voan'ny noni fotsiny fa manatody koa, ka mahazo tombony lehibe amin'ny evolisiona raha oharina amin'ireo mitovy aminy.

Ny lafiny iray mahavariana amin'ity fanadihadiana ity dia ny fampitahana ny valin'ny tsiron'ny voankazo noni amin'ireo karazana lalitra telo mifandray akaiky. Ny fahasamihafan'ny fahatsapan-tsiro hita amin'ireo karazana ireo dia mifanandrify akaiky amin'ny sakafo tiany. Izany dia manazava ny fifandraisana be pitsiny eo amin'ny fiovaovan'ny tsiro sy ny safidy sakafo amin'ny zavamananaina.

Ankoatr'izay, ity fikarohana ity dia manana fampanantenana amin'ny fifehezana ny bibikely amin'ny fambolena amin'ny ho avy. Amin'ny fandalinana ny fiovan'ny fototarazo ahafahan'ny bibikely mampifanaraka amin'ny zavamaniry mpampiantrano sy mampitombo ny fandeferana amin'ny poizina amin'ny zavamaniry, ny mpahay siansa dia mety hahita fomba mahomby amin'ny fitantanana ireo bibikely manimba izay manohintohina ny famokarana sy ny faharetan'ny fambolena. Ny maodely D. sechellia/noni, miaraka amin'ny fitaovana fototarazony be dia be, dia hita fa loharano sarobidy amin'ny fahatakarana ireo fifandraisana sarotra ireo.

Fanontaniana matetika (FAQ)

1. Nahoana no Drosophila sechellia no hany lalitra voasinton'ny voankazo noni any Seychelles?

Ny Drosophila sechellia dia miavaka amin'ny karazana lalitra noho ny fahaizany mandefitra ny voankazo noni misy poizina, tsy toy ny karazana Drosophila hafa izay voaroaka. Ny lalitra dia nanova fiovana teo amin'ny rafi-pandrefesana tsirony izay ahafahany maniry sy mihinana ny voankazo noni.

2. Inona no maha samy hafa ny tsiron'ny Drosophila sechellia amin'ny karazana lalitra hafa?

Ny Drosophila sechellia dia mampiseho ny fahatsapan-tena ambany kokoa amin'ny asidra matavy sasany ao amin'ny voankazo noni, izay mampihena ny famantarana ratsy alefan'ny neurons tsiro mangidy. Fanampin'izany, ireo asidra matavy ireo dia manafoana ny valin'ny siramamy amin'ny lalitra, na dia kely kokoa aza raha oharina amin'ny karazana hafa. Ireo fahasamihafan'ny fahatsapana tsiro ireo dia manampy amin'ny tian'i D. sechellia amin'ny voankazo noni.

3. Nahoana no zava-dehibe ny fandalinana ny rafitry ny tsiron'i D. sechellia?

Na dia nodinihina lalina aza ny rafi-pandrefesana ny lalitra, dia zava-dehibe ihany koa ny fahatakarana ny fiasan'ny tsikombakomba amin'ny tsirony, satria mifandray akaiky amin'ny tsiro ny fitondran-tena mamahana. Ny famotopotorana ny fivoaran'ny rafi-pitatitra ao amin'ny bibikely mba hifanaraka amin'ny zavamaniry isan-karazany dia manome fomba fijery manan-danja amin'ny safidin'ny sakafo sy ny fampifanarahana.

4. Ahoana no mety hahasoa ny voka-pikarohana amin'ny fifehezana ny bibikely manimba ny fambolena?

Amin'ny fandalinana ny fiovan'ny fototarazo ahafahan'ny bibikely mampifanaraka amin'ny zavamaniry mpampiantrano sy mampitombo ny fandeferana amin'ny poizina amin'ny zavamaniry, ny mpahay siansa dia mety hahazo fahalalana sarobidy amin'ny fifehezana ny bibikely mpamboly. Ny modely D. sechellia/noni, izay manolotra fitaovana fototarazo isan-karazany, dia afaka manampy amin'ny fahatakarana sy ny fitantanana ny fitondran-tenan'ireo bibikely manimba.