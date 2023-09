Hitan'ny mpahay siansa ny mekanika simika amin'ny Nanodiamonds misy silika ho an'ny computing quantum sy biolabeling.

Ny mpikaroka avy ao amin'ny Oniversiten'i San Jose State (SJSU) dia namoaka ny rafitra fatorana tompon'andraikitra amin'ny fananganana akorandriaka silika fanamiana amin'ny nanodiamonds. Nampiasa taratra X mahery novokarin'ny Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) tao amin'ny SLAC National Accelerator Laboratory ny ekipa mba handalinana ny nanomaterials. Ny valiny, navoaka tao amin'ny gazety ACS Nanoscience Au, dia manome fomba fijery manan-danja amin'ny simia tafiditra amin'ny famoronana nanodiamonds misy silika.

Nanodiamonds dia diamondra synthetic faran'izay kely manana toetra miavaka. Na dia kely aza ny habeny, ny nanodiamonds dia manana makarakara karbônina tonga lafatra, ary afaka maneho valiny amin'ny sahan'andriamby, ny saha elektrika ary ny hazavana amin'ny mari-pana amin'ny efitrano. Ireo toetra miavaka ireo dia mahatonga ny nanodiamonds mety amin'ny fampiharana isan-karazany, ao anatin'izany ny computing quantum sy ny biolabeling ny sela.

Mba hanamafisana ny fiasan'ny nanodiamonds, ny mpikaroka dia nitodika tamin'ny fametahana ny poti- diamondra tamin'ny silika. Ny silica dia tsy manome akora malefaka sy fiarovana ho an'ny nanodiamonds fotsiny fa mamela ny fanovana ny ety ivelany. Amin'ny fampidirana marika manokana amin'ny coating silica, ny mpahay siansa dia afaka mitarika ny nanodiamonds hikendry sela na toerana manokana. Ity fanaraha-maso ny hetsika nanodiamond ity dia misy fiantraikany lehibe amin'ny fampiharana amin'ny biomedicine sy biotechnology.

Nandritra ny folo taona mahery, ny mpahay siansa dia very hevitra tamin'ny rafitra ao ambadiky ny fananganana ny silica coating amin'ny nanodiamonds. Hitan'ny mpikaroka ao amin'ny SJSU fa manana anjara toerana lehibe amin'ny fanamorana ny fitomboan'ny akorandriaka silica ny vondrona simika misy alikaola eo amin'ny eny ambonin'ny nanodiamond. Hitan'izy ireo fa ny fampidirana ammonium hydroxide miaraka amin'ny ethanol mandritra ny dingan'ny coating dia mitarika amin'ny famokarana ireo vondrona toaka ireo.

Mba handinihana ny faritra miafina ao ambanin'ny coating silica, ny mpikaroka ao amin'ny SJSU dia nampiasa fitaovana X-ray an'ny SSRL. Nampiasa sensor sisiny tetezamita izy ireo, thermometer tena saro-pady, mba hamantarana ny fiovan'ny mari-pana sy hanova azy ireo ho angovo X-ray. Tamin'ny alalan'ny X-ray absorption spectroscopy (XAS), ny ekipa dia nanadihady ny eny ambonin'ny nanodiamonds ary nandrefy ny hatevin'ny silica coating tamin'ny mizana nanometer. Ny valiny dia naneho ny fahombiazan'ny XAS amin'ny fandalinana ny fitaovana an-drano toy ny nanodiamonds.

Ny fahalalana azo avy amin'ny fahatakarana ny fomba famatorana ny nanodiamonds mifono silika dia manokatra lalana vaovao ho an'ny mpikaroka. Abraham Wolcott, mpanadihady fototra amin'ny fanadihadiana, dia mikasa ny hijery ny fampiasana fitaovana hafa, toy ny titane sy ny zinc oxides, mba hampiakatra ny nanodiamonds. Ireo coatings hafa ireo dia afaka manitatra bebe kokoa ny fampiharana ny nanodiamonds amin'ny sensit quantum sy ny fametahana biolojika.

Ny valin'ity fikarohana ity dia manome fomba fijery manan-danja amin'ny simia amin'ny coatings nanodiamond ary manome fahafahana ho an'ny fanatsarana ny akorandriaka silica sy ny fijerena ireo akora fanosotra hafa. Miaraka amin'ny fahatakarana tsara kokoa ny mekanika simika ao ambadiky ny nanodiamonds mifono silika, ny mpikaroka dia afaka manohy manokatra ny mety ho an'ireo diamondra bitika ireo ho an'ny computing quantum sy ny fampiharana biolabeling.

Source:

- Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds at the Beach: Fikarohana simika momba ny fitomboan'ny silica amin'ny diamondra Nanoscale amin'ny fampiasana Multimodal Characterization and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033