Ireo karazana Pangolin vao hita dia manasongadina ny filana maika ny fikarohana

Nahita karazana pangolin vaovao ny mpahay siansa, ka lasa sivy ny fitambaran'ireo karazana fantatra. Ny pangolin kely sy misy sisiny ary tena tandindonin-doza dia matetika antsoina hoe biby mampinono be mpividy indrindra eran-tany. Teo aloha, ny mpikaroka dia nino fa misy karazana Aziatika efatra sy Afrikana efatra amin'io zavaboary saro-pantarina io. Tamin’ny alalan’ny famakafakana ireo kirany nalaina an-keriny anefa dia fantatra ny firazanana miavaka amin’ireo karazana valo fantatra.

Ny karazana pangolin vao hita, antsoina hoe “Manis mysteria,” dia azo inoana fa nisaraka tamin'ny karazana pangolin Filipina sy Malayana manodidina ny dimy tapitrisa taona lasa izay. Tamin’ny alalan’ny santionany nogiazana tamin’ireo mpanao trafika ihany no nahafantarana ny fisian’ity karazana vaovao ity. Na izany aza, ny fikarohana dia manondro fa ny karazana pangolin vaovao dia efa iharan'ny tsindry. Ny famakafakana dia nahatsikaritra ny fihenan'ny isan'ny mponina, miaraka amin'ny fahasamihafan'ny fototarazo ambany, ny haavon'ny zana-trondro ary ny enta-mavesatry ny fototarazo.

Mbola saro-pantarina ny toerana tena fonenan'ireo karazana pangolin vao hita. Ny pangolins aziatika tonga any Hong Kong sy Yunnan dia heverina fa avy any Azia atsimo atsinanana. Noho ny fitoviany akaiky amin'ireo zanak'olo-mpiray tam-po aminy any Azia, dia mety tsy nojerena tany anaty ala io karazana vaovao io. Fanampin'izany, mety ho any amin'ny faritra tsy dia nianatra loatra izy io na sarotra ny mahita ny pangolins.

Ny fahitana an'io karazana pangolin vaovao io dia manasongadina ny filana maika ny fikarohana bebe kokoa sy ny paikady fiarovana mahomby. Ny fihazana sy fivarotana pangolins tsy ara-dalàna dia miteraka loza mitatao ho an'ny fahaveloman'izy ireo, ka maherin'ny iray tapitrisa no heverina fa nohazaina tao anatin'ny folo taona monja. Zava-dehibe ny ezaka fiarovana amin'ny fiarovana ny pangolin mba hiantohana ny fahaveloman'ireo zavaboary miavaka sy marefo ireo.

Sources:

- Proceedings of the National Academy of Sciences (gazety)

- Mpitandrina (fikambanana)