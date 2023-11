Fifandona Kintana Neutron: Fikarohana ny herin'ny Kilonovae mahagaga

By

Vao haingana ny mpahay siansa no nanao fanadihadiana lalina momba ny loza mety hitranga amin'ny fifandonan'ny kintana neutron, fantatra amin'ny anarana hoe kilonova, amin'ny fiainana eto an-tany. Na dia anisan'ny mipoaka sy mahery indrindra eto amin'izao tontolo izao aza ireo zava-mitranga cosmic ireo, dia miankina amin'ny akaiky azy ny fiantraikany amin'ny planetantsika. Tao anatin'ity fanadihadiana notarihan'i Haille Perkins avy ao amin'ny Oniversiten'i Illinois Urbana-Champaign ity, dia hitan'ny mpikaroka fa ny kilonova mitranga ao anatin'ny 36 taona hazavan'ny Tany eo ho eo dia mety hamoaka taratra izay mety hiteraka fisehoan-javatra ho lany tamingana. Izany dia midika hoe halavirana manaitra eo amin'ny 212 trillion kilaometatra, ka mahatonga azy io ho faritra mampidi-doza lehibe.

Na izany aza, ny vaovao tsara dia ny mety hisian'ny trangan-javatra mahatsiravina toy izany dia tsy mampino. Ny kilonova dia tsy fahita firy ary sarotra fantarina noho ny fisehoany haingana. Vao haingana ny mpahay siansa no nahavita nandinika iray tamin'ny fampiasana ny Teleskaopy Space James Webb, noho ny fahaizany mandroso. Mipoitra ireo trangan-javatra eny amin'ny lanitra ireo rehefa mifandona ny kintana neutron roa ao amin'ny orbitra, ary avy eo dia miteraka fipoahana izay avo 10,000 heny noho ny supernova, izay mamoaka angovo be dia be ao anatin'ny antsasa-tsegondra monja.

Ny fipoahana voalohany dia miteraka taratra gamma mahery vaika izay maharitra segondra vitsy monja. Na dia mety hahafaty haingana aza ny tratran'io taratra io, dia kely kosa ny mety hitranga noho ny fizotry ny fipoahana mivoaka avy ao afovoan'ny fifandonana. Ny Kilonovae koa dia mamokatra taratra X-ray amin'ny poti sy vovoka manodidina, izay mety hampidi-doza raha toa ka ao anatin'ny 16.3 taona hazavana isika. Na izany aza, ny voka-dratsiny indrindra dia ny taratra cosmic mivoaka amin'ny lafiny rehetra amin'ny fipoahana. Raha tonga eto an-tany izy ireo, dia hanala ny sosona ozon-tsika miaro antsika, ka ho mora voan'ny taratra ultraviolet manimba mandritra ny an'arivony taona.

Soa ihany fa ny tsy fahampian'ny kilonovae dia midika fa mety hiatrika loza hafa isika, toy ny fiatraikany amin'ny asterôida, ny fipoahan'ny masoandro, na ny fipoahana supernova, izay mety hanimba ny fiainana eto an-tany. Ka na dia zava-niseho mambabo sy mampatahotra tokoa aza ireo fifandonan'ny kintana tsy neutron ireo, dia mbola kely ihany ny mety handrahona ny olombelona.

Fanontaniana matetika (FAQ)

Inona no atao hoe kilonova?

Ny kilonova dia zava-mitranga cosmic izay mitranga rehefa misy kintana neutron roa miodina miaraka sy mifandona, ka miteraka fipoahana mahery vaika miaraka amin'ny famoahana angovo mahery vaika.

Manao ahoana ny elanelan'ny kilonova iray amin'ny Tany mba hampidirana loza?

Araka ny fikarohana vao haingana, ny kilonova iray dia mila mitranga ao anatin'ny 36 taona hazavan'ny Tany eo ho eo mba mety hiteraka fisehoan-javatra mety ho lany tamingana.

Inona avy ireo loza mety hitranga amin'ny kilonovae?

Anisan'ny loza ny fiposahan'ny taratra gamma voalohany, izay mety hahafaty raha miharihary, ary koa ny taratra X-ray amin'ny poti sy vovoka manodidina, izay mety hanimba raha mitranga ao anatin'ny 16.3 taona hazavana amin'ny planetantsika ilay zava-nitranga. Na izany aza, ny loza mitatao lehibe indrindra dia ny taratra cosmic izay manala ny sosona ozon-tsika, ka mahatonga antsika ho tratran'ny taratra ultraviolet manimba mandritra ny fotoana maharitra.

Matetika ve ny kilonovae?

Tsia, tsy fahita firy ny kilonova ary sarotra fantarina noho ny toetrany mandalo. Vao haingana ny mpahay siansa no afaka nijery iray tamin'ny fampiasana ny Teleskaopy Space James Webb.

Inona avy ireo loza hafa mety hisy fiantraikany amin'ny tany?

Anisan'ny loza hafa mety hisy fiantraikany amin'ny fiainana eto an-tany ny fiantraika asterôida, lelafo amin'ny masoandro, ary ny fipoahana supernova. Ireo tranga ireo dia mahazatra kokoa raha oharina amin'ny kilonova.