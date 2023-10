Ny mpahay siansa dia manolotra loharanom-pahazavana mahery vaika mahery vaika amin'ny Quasiparticle

Ny mpahay siansa avy ao amin'ny Instituto Superior Técnico (IST) any Portiogaly, ny University of Rochester, ny University of California, Los Angeles, ary ny Laboratoire d'Optique Appliquée any Frantsa dia namoaka fanadihadiana tao amin'ny Nature Photonics manolotra ny fampiasana quasiparticles mba hamoronana tena mamirapiratra. loharano maivana. Ireo quasiparticle ireo, voaforona amin'ny fihetsehan'ny elektrôna maro, dia manana toetra miavaka izay mamela azy ireo handeha amin'ny hafainganam-pandeha rehetra, na dia haingana kokoa noho ny hazavana aza, ary mahatohitra hery mahery vaika.

Ny quasiparticles dia manana fahafahana mihetsika amin'ny fomba izay tsy eken'ny lalàn'ny fizika mifehy ny singa tsirairay. Ny mpikaroka dia nanao simulation informatika mandroso amin'ny supercomputers mba hianarana ny toetran'ny quasiparticles amin'ny plasmas. Nahita fampiharana mampanantena izy ireo ho an'ny loharanom-pahazavana mifototra amin'ny quasiparticle, ao anatin'izany ny sary tsy manimba ho an'ny scan virus, ny fahatakarana ny fizotran'ny biolojika, ny famokarana puce informatika, ary ny fijerena ny fihetsiky ny zavatra ao amin'ny vatana selestialy.

Ny loharanom-pahazavana mifototra amin'ny quasiparticle natolotra dia manana tombony maro noho ny endrika efa misy, toy ny laser elektronika maimaim-poana. Ny loharano mifototra amin'ny quasiparticle dia kely kokoa ary azo ampiharina kokoa ho an'ny laboratoara, hopitaly ary orinasa. Miaraka amin'ny halaviran-dalana faran'izay kely indrindra, ny quasiparticles dia mety hamokatra hazavana mamiratra, izay mety hitarika amin'ny fandrosoana ara-tsiansa sy teknolojia lehibe.

Ity fikarohana ity dia manokatra fahafahana vaovao ho an'ny sehatry ny fizika taratra ary mety hanova ny loharanon-jiro, ahafahan'ny fampiharana isan-karazany amin'ny sehatra siantifika sy teknolojia isan-karazany.

Loharano: University of Rochester