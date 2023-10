Ny mpahay siansa dia mamantatra ny taratra fototarazo izay manampy ny bakteria pnemonia hampivelatra ny fanoherana antibiotika

By

Ny mpahay siansa ao amin'ny Oniversiten'i Sheffield dia nanao fikarohana manan-danja izay manazava ny fomba mahatonga ny bakteria pnemonia manohitra ny antibiotika. Tao amin'ny fanadihadiana iray navoaka tao amin'ny diary PNAS, ny mpikaroka dia namaritra holatra iray tavela ao amin'ny fototarazon'ny bakteria rehefa lasa mahatohitra ny fitsaboana antibiotika. Ny fahafantarana an'io vavahadin'ny evolisiona io dia ahafahan'ny mpahay siansa maminavina hoe karazana pnemonia izay ho lasa mahatohitra be amin'ny ho avy, mamela ny fampiharana ny fepetra mifehy ny fiarovana ny ain'ny marary.

Ny pnemonia dia otrikaretina lehibe ary ny antony fahatelo voalohany mahafaty amin'ny mponina any Angletera. Iray amin'ireo bakteria tompon'andraikitra amin'ireo otrikaretina ireo ny Streptococcus pneumoniae (S.pneumoniae). Ny antibiotika dia matetika ampiasaina mba hanafoanana ny bakteria, saingy mihamitombo ny fanoherana, izay miteraka loza mitatao amin'ny fitsaboana amin'ny marary.

Ny fikarohana nataon'ny ekipan'ny Sheffield dia nifantoka tamin'ny fiovana antsoina hoe pde1, izay vavahadin'ny evolisiona ho an'ny sela S.pneumoniae mba hahazoana fanoherana antibiotika. Ny famantarana an'io mararin'ny fototarazo io dia maneho fandrosoana lehibe amin'ny fahatakarana ny fipoiran'ny fanoherana sy ny mety ho faminaniany azy.

Nanantitrantitra ny maha zava-dehibe an'io fikarohana io amin'ny fiadiana amin'ny fanoherana antibiotika ny Dr. Andrew Fenton, ilay mpanoratra voalohany amin'ilay fanadihadiana. Nohazavainy fa ny fahatakarana ny fomba nitrangan'ny fanoherana dia mamela ny famantarana ireo karazana bakteria mampidi-doza sy ny fampiharana ny fepetra fanaraha-maso mba hisorohana ny fiparitahan'izy ireo.

Raha ny fanadihadiana teo aloha dia nanadihady ny fifandraisana misy eo amin'ny fikambanan'ny genome sy ny fanoherana antibiotika amin'ny S.pneumoniae, ity fikarohana ity dia manamarika fanatsarana lehibe amin'ny fahatakarana molekiola momba ny fanoherana. Ny famantarana ny pde1 dia manampy amin'ny fanitarana ny isan'ny fiovana fantatra izay mampiroborobo ny fanoherana antibiotika amin'ity bakteria ity.

Ity fanadihadiana ity dia manome fomba fijery sarobidy momba ny mekanika ao ambadiky ny fivoaran'ny fanoherana antibiotika amin'ny bakteria pnemonia. Amin'ny fahatakarana ireo dingana ireo, ny mpikaroka dia afaka miasa amin'ny famolavolana paikady mahomby hiadiana amin'ity olana ara-pahasalamam-bahoaka mitombo ity.

Sources:

- Ny fahaverezan'ny asan'ny Pde1 dia toy ny vavahadin'ny evolisiona amin'ny fanoherana ny penicillin amin'ny Streptococcus pneumoniae, Proceedings of the National Academy of Sciences

- Oniversite Sheffield