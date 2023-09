Ny misterin'ny diamondra mavokely: Hitan'ny mpahay siansa ny "zavatra tsy ampy" ho an'ny fananganana

By

Vao haingana ny mpahay siansa no nanao fikarohana lehibe momba ny fiforonan'ny diamondra mavokely, fantatra amin'ny tsy fahita firy sy ny hatsarany. Ny diamondra mavokely dia anisan'ny vato lafo vidy indrindra eran-tany ary efa ela no nitsirian'ny mpanangona sy mpankafy firavaka. Ny ankamaroan’ireo vatosoa tsy fahita firy ireo, maherin’ny 90 isan-jato, dia hita tao amin’ny toeram-pitrandrahana Argyle any avaratrandrefan’i Aostralia, izay nitsahatra tsy niasa vao haingana.

Nahavariana ny mpikaroka nandritra ny taona maro ny fanontaniana hoe nahoana ny toeram-pitrandrahana Argyle no namokatra diamondra mavokely be dia be toy izany. Tsy toy ny ankamaroan'ny toeram-pitrandrahana diamondra hafa, izay eo afovoan'ny kaontinanta, ny toeram-pitrandrahana Argyle dia eo amin'ny sisin'ny iray. Tao amin'ny fanadihadiana vaovao navoaka tao amin'ny gazety Nature Communications, ekipan'ny mpahay siansa Aostraliana dia nanambara fa ny diamondra mavokely dia nentina teto ambonin'ny tany tamin'ny alàlan'ny fisarahana ny supercontinent voalohany tokony ho 1.3 miliara taona lasa izay.

Araka ny filazan'ny mpanoratra mpitarika ny fanadihadiana, Hugo Olierook avy ao amin'ny Oniversiten'i Curtin any Aostralia Andrefana, dia efa fantatra ny roa amin'ireo singa telo ilaina amin'ny fananganana diamondra mavokely. Ny singa voalohany dia ny karbaona, izay tsy maintsy apetraka lalina ao anatin'ny Tany, fara fahakeliny 150 kilometatra (93 kilaometatra) ambanin'ny tany. Raha marivo kokoa ny karbaona, dia hiova ho graphite izy io, zavatra tsy dia sarobidy loatra noho ny diamondra.

Ny singa faharoa dia ny fanerena marina ilaina mba hanovana ny fahazavan'ny diamondra sy hanomezana azy ireo ny loko mavokely mavokely. Nohazavain'i Olierook fa ny fanerena kely loatra dia miteraka diamondra mazava, fa ny fanerena be loatra kosa dia mahatonga azy ireo ho volontsôkôlà. Tsara ny manamarika fa ny ampahany betsaka amin'ny diamondra hita tao amin'ny toeram-pitrandrahana Argyle dia avy amin'ny karazana volontsôkôlà tsy dia misy vidiny.

Ity fikarohana vao haingana ity dia manazava ny fizotry ny fananganana diamondra mavokely ary manome fanazavana sarobidy amin'ny fitadiavana ireo tahiry mitovy eran'izao tontolo izao. Ny fikarohana fanampiny amin'ity sehatra ity dia mety hahita loharanom-baovao fanampiny amin'ireo vatosoa tena tadiavina ireo, manome famatsiana bebe kokoa eny an-tsena. Ny fandinihana dia manamafy ny fanintonana sy ny fientanam-po manodidina ny diamondra mavokely, manamafy ny lazany ho vato sarobidy indrindra sy miavaka indrindra eto an-tany.

Sources:

- Murray Rayner, ny fahitana diamondra mavokely dia afaka manampy amin'ny fitadiavana tahiry vaovao, Phys.org

– Traffic Studio #B, diamondra mavokely dia tsy fahita firy — ary lafo. Fantatry ny mpahay siansa fa fantany ny fomba namoronana azy, Business Insider