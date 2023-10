Hita tany Aostralia ny fôsilin'ny hala amin'ny Trapdoor goavambe

By

Ny mpahay siansa any Aostralia dia nahita hala-varavarana goavam-be misy fôsily any Nouvelle-Galles Atsimo, izay manamarika ny santionany fahefatra fantatra amin'ny karazany ao amin'ny firenena. Ny hala fahiny, antsoina hoe Megamonodontium mccluskyi, dia niaina nandritra ny vanim-potoanan'ny Miocene tokony ho 11 ka hatramin'ny 16 tapitrisa taona lasa izay. Zava-dehibe io fikarohana io satria tsy fahita firy ny fôsilin'ny hala any Aostralia, ka sarotra ho an'ny mpahay siansa ny mahatakatra ny tantaran'ny evolisiona.

Ny fahitana an'io fôsilin'ny hala io dia manome fomba fijery vaovao momba ny toetr'andro tany Aostralia taloha. Ny fahitana azy tao anaty soson'ny antsanga ala tropikaly dia manondro fa mando be ny faritra taloha noho ny amin'izao fotoana izao. Ity fampahalalana ity dia afaka manampy ny mpahay siansa hahatakatra bebe kokoa ny fiantraikan'ny toetr'andro mafana eo amin'ny tontolo iainana any Aostralia sy ny mety hanohizan'izany fanovana izany amin'ny ho avy.

Heverina fa misy ifandraisany amin'ny Monodontium maoderina, na hala amin'ny vavahady, ny hala fôsily, saingy lehibe kokoa ny habeny. Ny vatany dia mirefy 23.31 milimetatra ny halavany, izay mihoatra ny iray santimetatra. Ny havany akaiky indrindra an'io hala tranainy io dia mipetraka any amin'ny ala mando manomboka any Singapour ka hatrany Papouasie-Nouvelle-Guinée, izay manondro fa ireo hala ireo taloha dia nipetraka tany amin'ny tanibe Aostraliana talohan'ny nahalany azy satria nanjary maina kokoa ny firenena.

Hita teo amin'ireo fôsily tamin'ny Miocene ny hala fôsily, ary voatahiry tsara ny sasany amin'izy ireo, ka nahafahan'ny mpahay siansa handalina ny antsipirihan'ny hoho, setae, tongotra, ary vatan'ny hala. Ity ambaratongan'ny antsipiriany ity dia nanampy ireo mpikaroka hanasokajy tamim-pahatokiana ny fôsily ho an'ny fianakaviana Barychelidae, vondrona izay mbola tsy hita teo aloha tamin'ny endrika fôsily na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao.

Amin'ny ankapobeny, ity fikarohana ity dia manome fomba fijery sarobidy momba ny tantaran'ny evolisiona momba ny hala any Aostralia ary manampy amin'ny fahatakarantsika ny toetr'andro taloha sy ny fiovan'ny tontolo iainana ao amin'ny faritra.

Sources:

– Matthew R McCurry, Michael Frese, Robert Raven. "Karazana isan-karazany amin'ny hala fandrika maoderina." Zoological Journal of the Linnean Society.

- Arachnologista Robert Raven ao amin'ny Queensland Museum.