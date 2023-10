Fandotoana haran-dranomasina hita tany amin'ny halalin'ny ranomasimbe Indianina

By

Ny mpikaroka avy ao amin'ny Oniversiten'i Plymouth dia nahita zava-baovao mahagaga momba ny fanamainana haran-dranomasina any amin'ny Ranomasimbe Indianina. Nahita porofon'ny fandotoana haran-dranomasina hatrany amin'ny 90 metatra (295 feet) ambanin'ny tany izy ireo, lalina izay noheverina ho mahatohitra ny fiakaran'ny ranomasina. Nasehon’ilay fanadihadiana, navoaka tao amin’ny Nature Communications, fa hatramin’ny 80 isan-jaton’ny vatohara any amin’ny faritra sasany amin’ny fanambanin’ny ranomasina no simba noho ny fiakaran’ny maripanan’ny ranomasina.

Amin'ny fomba mahazatra, ny haran-dranomasina lalindalina kokoa dia noheverina ho mahazaka ny hafanan'ny ranomasina satria ny rano mangatsiaka kokoa onenany dia noheverina ho tsy miova. Na izany aza, ity fanadihadiana ity dia naneho fa tsy izany no zava-misy, mety hampidi-doza ny haran-dranomasina amin'ny halalin'ny eran'izao tontolo izao noho ny fiovan'ny toetr'andro.

Ny ekipan'ny mpikaroka dia nampiasa fitambarana fanaraha-maso an-toerana, robota anaty rano, ary angona oseanografika vokarin'ny zanabolana mba handinihana ilay tranga. Hitan'izy ireo fa na dia tsy miova aza ny mari-pana amin'ny tany, dia nisy fiakaran'ny maripana ambanin'ny tany nisy fiantraikany teo amin'ny haran-dranomasina lalina. Nitranga izany fandotoana an-dranomasina izany na dia tsy nahitana soritra fahasimbana aza ny haran-dranomasina marivo.

Na dia hitan'ny fanadihadiana aza fa niverina indray ny ampahany amin'ny vatohara rehefa niverina tamin'ny 2020 sy 2022 ny mpikaroka, dia mbola mampanahy ihany ny fikarohana. Ny haran-dranomasina mesophotic, hita eo anelanelan'ny 100-490 metatra ambanin'ny tany, dia andrasana hanalefaka ny fahasimbana ara-tontolo iainana vokatry ny fandotoana ny haran-dranomasina noho ny fiakaran'ny ranomasina. Na izany aza, ireo vato harana ireo ankehitriny dia tandindomin-doza ihany koa.

Ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetr'andro eo amin'ny sehatry ny ranomasina ao amin'ny faritra dia mihamatanjaka amin'ny alàlan'ny tsingerina voajanahary, toy ny El Nino sy ny Dipole Indian Ocean. Ny mpikaroka dia manantitrantitra fa ilaina maika ny fanitarana ny fahatakarantsika ny fiantraikan'ireo fiovana ireo eo amin'ireo tontolo iainana ireo, izay voafetra ny fahalalanay momba izany.

