Ny Fiainana Mahagaga ao amin'ny Ranomasina Lalina naseho tamin'ny sary vaovao

Nampiseho izao tontolo izao feno zavamananaina ny rakitsary vao navoaka nalaina tao amin'ny “faritra takariva” mistery amin'ny ranomasina lalina. Ity sary ity dia nalaina manodidina ny Geologist Seamounts akaikin'ny nosy Hawaii, tamin'ny fampiasana fiara hitrandraka ranomasina lalina antsoina hoe Mesobot. Ny faritra takariva dia manondro ireo faritra ao amin'ny ranomasina izay tsy azon'ny tara-masoandro miditra, manomboka amin'ny 100 metatra (330 metatra) ny halaliny.

Mampiseho zavamiaina mahavariana isan-karazany ny sary, anisan'izany ny rojo zavaboary lava, ny bikan'ny zavamananaina, ary na dia ny angisy mamoaka rahona ranomainty fiarovana aza. Ireo zavamananaina ireo no fifindran'ny biby lehibe indrindra eto an-tany, satria mifindra monina isan'andro avy eny ambonin'ny rano mankany amin'ny haizina izy ireo mba hiafina mandritra ny andro. Ity fifindra-monina ity dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fandrindrana ny toetr'andro maneran-tany amin'ny alàlan'ny fitaterana karbaona avy amin'ny rano ambonin'ny tany mankany amin'ny ranomasimbe lalina, izay ahafahana misoroka azy mandritra ny fotoana maharitra.

Ny Mesobot, tsy toy ny fiara hafa mikaroka ranomasina lalina, dia natao hanana fiantraikany kely amin'ny fiainana an-dranomasina lalina. Ny bikany manify sy ny entona mandeha miadana dia manakana azy tsy hampatahotra ireo bibidia sendra azy. Zava-dehibe izany raha jerena ny toetra marefon'ny tontolo iainana an-dranomasina lalina.

Ny ranomasina lalina dia mbola tsy voazaha amin'ny ankapobeny, ary manodidina ny 25 isan-jaton'ny fanambanin'ny ranomasina ihany no voasariky ny sarintany. Tena ilaina ny iraka any an-dranomasina lalina amin'ny fahitana sy ny fahatakarana ny fiainana isan-karazany sy matetika manjavozavo izay misy any amin'ireo faritany tsy voatanisa ireo. Fanampin'izany, ireo iraka ireo dia afaka manambara fampiharana mety ho an'ny fiainana an-dranomasina lalina, toy ny fampivoarana fanafody vaovao. Nasehon'ny fanadihadiana fa ny tsy fisian'ny hazon-damosina an-dranomasina dia mamokatra karazana antibiotika, miady amin'ny homamiadana ary anti-inflammatoire betsaka kokoa noho ny vondron'ny zavamananaina eto an-tany.

Ny fahatakarana ny ranomasina lalina sy ny mponina ao dia misy fiantraikany lehibe, indrindra fa ny asa indostrialy toy ny fitrandrahana ranomasina lalina dia mihamitombo. Amin’ny alalan’ny fampitana ny fahazavana amin’ity tontolo miafina ity, ny mpahay siansa dia manantena ny hitahiry sy hiaro ireo tontolo iainana marefo ireo ary hampiasa ireo tombontsoa mety ho azony.

Sources:

- Fitantanana ny ranomasina sy ny atmosfera nasionaly

– Institution Oseanografika Woods Hole