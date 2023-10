Fahitana mahatalanjona: Naseho tao amin'ny Nosy Galápagos ny haran-dranomasina madiodio

Ny mpahay siansa tao anatin'ilay sambo fikarohana Falkor dia nahita zavatra niavaka tao amin'ny rano manodidina ny Nosy Galápagos. Nampiasa ilay robot ROV SuBastian manara-penitra, izay afaka mikaroka ny halalin'ny 4,500 metatra, ireo mpikaroka dia afaka namoaka haran-dranomasina roa mbola tsy hita teo aloha. Ireo vatohara miavaka ireo, eo anelanelan'ny 370 sy 420 metatra ambanin'ny tany, dia nanampy refy vaovao ho an'ny fahatakarantsika ny Fiarovana an-dranomasina ao amin'ny Nosy Galápagos.

Maherin'ny 800 metatra ny halavany, ny lehibe indrindra amin'ireo vatohara roa dia mitovy amin'ny kianja filalaovana baolina valo, fa ny vatohara kely kosa dia mirefy 250 metatra. Ny tena mahavariana amin'ireo fiforonan'ny haran-dranomasina ireo dia ny harenan'ny karazana vatohara misy azy ireo, izay milaza fa nikolokolo ny zavamananaina an-dranomasina nandritra ny an'arivony taona maro izy ireo. Ity fanambarana mampientam-po ity dia miorina amin'ny fikarohana natao tamin'ny Aprily 2023, rehefa hitan'ny mpahay siansa tao amin'ny R/V Atlantis an'ny Woods Hole Oceanographic Institution tamin'ny voalohany tao amin'ny Fiarovana an-dranomasina Galápagos.

Ny tanjona voalohany amin'ny diany dia ny hampiasa teknolojia fitarafana tamin'ny laser mba hamoronana sarintany avo lenta amin'ireo vatohara ireo. Tamin'ny alalan'ny fampiasana scanner tamin'ny laser mahavita mamokatra sari-tany mirefy roa milimetatra, ireo mpikaroka dia afaka namantatra ireo zavamananaina isan-karazany mipetraka eny amin'ny fanambanin'ny ranomasina. Amin'ny fomba nentim-paharazana, voafetra ny fahafahany maka sary momba ny zavamananaina ny teknolojian'ny sarintany ambanin'ny rano noho ny famaha azy ireo. Na izany aza, ity fomba fitarafana tamin'ny laser fandrosoana ity dia nanokatra fahafahana vaovao handalinana ny tontolo iainana anaty rano amin'ny antsipiriany tsy mbola nisy hatrizay.

Ankoatra ny fahitana ireo haran-dranomasina, dia tafintohina tamin’ireo tendrombohitra roa mbola tsy fantatra teo aloha ireo mpahay siansa. Ireo seamounts, izay ahiana fa misy mifototra amin'ny angona avy amin'ny zanabolana, dia nohamafisina sy voasokajy tamim-pitandremana tamin'ny fampiasana teknolojia avo lenta. Ity fampahalalana sarobidy ity dia tsy vitan'ny hoe manampy amin'ny fahatakarana ara-tsiansa fa mamorona fototra ho an'ny fanapahan-kevitra mahomby amin'ny fiarovana sy ny fiarovana ireo tontolo iainana miavaka ireo.

Nanaiky ny maha-zava-dehibe an'ity fikarohana ity ny talen'ny valan-javaboary Galápagos, ary nanantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny dinamika ara-jeolojika amin'ny famolavolana ny tontolo iainana any an-dranomasina. Amin'ny fanadihadihana sy fanaovana sari-tany tsy tapaka ireo faritra lavitra ireo, dia miantoka fa ny Nosy Galápagos dia mijanona ho ohatra mamirapiratra amin'ny hatsaran'ny natiora sy ny maha zava-dehibe ny tontolo iainana.

