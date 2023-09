Fandrosoana amin'ny Diagnostika: Ny Teknolojia CRISPR dia mahita otrik'aretina Monkeypox miaraka amin'ny fahitsiana sy hafainganam-pandeha tsy mbola nisy hatrizay

Ny mpahay siansa avy amin'ny Peter Doherty Institute for Infection and Immunity ary ny Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research dia namolavola fitaovana diagnostika revolisionera antsoina hoe MPXV-CRISPR. Navoaka tao amin'ny The Lancet Microbe, ny fanadihadiana iarahan'izy ireo dia mampiseho ny herin'ny teknolojia CRISPR amin'ny fitiliana ny viriosy monkeypox (MPXV) amin'ny fahitsiana sy ny hafainganam-pandeha tsy manam-paharoa.

Na dia malaza be aza ny CRISPR amin'ny fahaizany manova ny fototarazo, dia vao haingana no nampiasaina tamin'ny famolavolana fitaovana fitiliana saro-pady. MPXV-CRISPR dia miasa amin'ny maha-"mpitsikilo tena marina", hamantatra haingana ireo fitaovana fototarazo mifandraika amin'ny viriosy amin'ny santionany klinika. Ny mpikaroka dia nanomana ilay fitaovana hikendry ny filaharan'ny fototarazo tokana ho an'ny MPXV, amin'ny fampiasana angon-drakitra misy génôma 523 MPXV mba hananganana ireo "mpitarika" ilaina amin'ny famatorana ny ADN virosy.

Rehefa misy ADN viriosy ao anaty santionany klinika, ny rafitra CRISPR dia tarihina mankany amin'ny tanjona ary mamoaka famantarana manondro ny fisian'ny viriosy. Ny fahatsapan-tena sy ny fahamendrehana azon'ny MPXV-CRISPR dia azo ampitahaina amin'ny fomba PCR manara-penitra volamena saingy miaraka amin'ny fotoana fitsapana mihena be.

Ny iray amin'ireo endri-javatra lehibe indrindra amin'ny MPXV-CRISPR dia ny hafainganam-pandehan'ny fitiliana. Ny diagnostika monkeypox amin'izao fotoana izao dia matetika ahitana fitiliana laboratoara foibe, izay mety haharitra andro maromaro vao mahita valiny. Mifanohitra amin'izany kosa, ny MPXV-CRISPR dia afaka mamantatra ilay viriosy ao anatin'ny 45 minitra.

Mba hahafeno ny fenitra napetraky ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana, ny ekipan'ny mpikaroka dia mikendry ny hampifanaraka ny MPXV-CRISPR ho fitaovana entin-tanana mba hitadiavana eny an-toerana amin'ny toeram-pitsaboana. Ity teknôlôjia ity dia manana fahafahana hanova ny fitantanana ny monkeypox, manome fidirana haingana kokoa amin'ny fitiliana marina, indrindra any amin'ny faritra voafetra sy lavitra. Amin'ny fanafainganana ny fitsaboana sy ny fanatsarana ny vokatry ny marary, ny fomba fitsirihana fitsinjaram-pahefana dia mety hanatsara ny valin'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fihanaky ny monkeypox.

Ny fianarana dia natao tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny Melbourne Sexual Health Center sy Monash University. Mino ny mpikaroka fa ny MPXV-CRISPR dia maneho fandrosoana lehibe eo amin'ny sehatry ny diagnostika ary mitazona fampanantenana amin'ny fanovana ny fitantanana aretina amin'ny ho avy.

